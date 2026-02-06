Habertürk
        Haberler Dünyadan Donald Trump'ın baskı yaptığı iddiasının ardından 'Bitirim İkili' filmini çekiyorlar

        Donald Trump'ın baskı yaptığı iddiasının ardından 'Bitirim İkili' filmini çekiyorlar

        Aksiyon filmi hayranı Donald Trump'ın çekilmesi için baskı yaptığı iddia edilen 'Bitirim İkili'nin dördüncüsü için çalışmalar başlıyor. Jackie Chan ile Chris Tucker, ilerleyen yaşlarına rağmen yine yüksek tempolu aksiyon sahneleri çekecek

        Giriş: 06.02.2026 - 12:05 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:47
        Dördüncüsü için Trump 'Baskısı'
        İlki 1998'de çekilen, Jackie Chan ile Chris Tucker'ı bir araya getiren 'Bitirim İkili'nin (Rush Hour) üçüncüsünün gösterime girmesinden neredeyse 20 yıl sonra, yakında dördüncüsünün hazırlığına başlanacağı öğrenildi.

        İlk 'Bitirim İkili' filminin çekimleri 1997'de başladığında Chris Tucker 26, Jackie Chan ise 43 yaşındaydı. Şimdi Tucker; 54, Chan ise 71 yaşında. İkili için yüksek enerjili aksiyon sahnelerine dönmek çok kolay olmasa da deneyimli isimlerin, yüksek tempoyla baş edebileceği düşünülüyor.

        Çekimler, sonbahara kadar başlamayacağı için Chris Tucker ile Jackie Chan'in ön hazırlık çalışmaları için yeterince zamanı olacak.

        Hikâyesinin Moskova'da geçeceği söylenen 'Bitirim İkili' serisinin yönetmeni Brett Ratner, dördüncü filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenmek üzere anlaşma imzaladı.

        Bu film, 56 yaşındaki yönetmenin, Olivia Munn, Natasha Henstridge ve Elliot Page de dahil olmak üzere birçok oyuncunun cinsel taciz iddiaları nedeniyle Warner Bros'un 2017'de kendisiyle tüm bağlarını koparmasının ardından Hollywood'a resmi dönüşünü işaret ediyor. Yönetmen, kendisine yöneltilen iddiaları reddetmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, kasım ayında, Paramount Pictures'a 'Bitirim İkili' filmini yeniden çekmesi için şahsen baskı yaptığı iddia edilmişti. Trump'ın, Larry Ellison'ın oğlu David Ellison'ın sahibi olduğu Paramount aracılığıyla serinin dördüncü filminin çekilmesini istediği ileri sürülmüştü.

        Bu arada, 'Bitirim İkili' filminin yapımcısı Arthur Sarkissian, Christopher Martini'nin 2024'te Trump'ı öven 'The Man You Don't Know' adlı belgeselinin de arkasındaki isimdi.

        Jackie Chan
        Jackie Chan

        Serinin yıldızlarına gelince; ikisi de Donald Trump söz konusu olduğunda diplomatik bir tavır sergiledi. Trump'ın 2016'daki zaferinin ardından Jackie Chan; "Ona ABD ve dünyayı değiştirme şansı verin. O bir iş adamı... Sanıyorum bu tür şeylerle nasıl başa çıkacağını biliyor" demişti. 2018'de Piers Morgan'a konuşan Chris Tucker, her ne kadar siyasetten uzak dursa da Trump ile bir kez karşılaştığını itiraf etmiş ve "Başarılı olmasını ve doğru olanı yapmasını istiyorum" demişti.

        Chris Tucker
        Chris Tucker

        Yaratıcı Ross LaManna'nın Hong Kong'lu başmüfettiş Lee (Jackie Chan) ve ABD'li dedektif James Carter'ı (Chris Tucker) merkeze alan, 1998-2007 yılları arasında çekilen üç 'Bitirim İkili' filmi, her yeni filmde giderek kötüleşen eleştirilere rağmen dünya çapında 850,8 milyon dolar gişe hasılatı elde etti.

