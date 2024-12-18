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        Haberler Dünya Donald Trump'ın yeni saç stili dikkati çekti | Dış Haberler

        Donald Trump'ın yeni saç stili dikkati çekti

        ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın golf kulübünde çekilen videoda saçının normalde olduğundan belirgin bir şekilde farklı olduğu görüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 15:35 Güncelleme: 18.12.2024 - 15:35
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        Trump'ın yeni saç stili dikkati çekti
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        ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, golf kulübünde yeni bir saç modeliyle görüntülendi. Trump'ın bu görüntüsü, sosyal medyada saçını kestirdiği yönünde iddialar ortaya atıldı.

        Trump'ın destekçilerinden Michael Solakiewicz'in sosyal medyada paylaştığı videoda Trump'ın saçının normalde olduğundan belirgin bir şekilde farklı olduğu görüldü.

        Trump'ın yıllardır kullandığı ikonik saç modeli, bunca zamandır hem taklit edildi hem de birçok kişi tarafından eleştirildi.

        Trump'ın kendisiyle bu kadar özdeşleşmiş saç modelinde değişiklik yapma ihtimalinin büyük bir hamle olacağı düşünülüyor. Trump'ın saç modelinde bilinçli mi yoksa kısa süreliğine mi bir değişim olduğu henüz bilinmiyor.

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        #Donald Trump
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