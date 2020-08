The Simpsons dizinin en meşhur olduğu olaylardan biri de geleceği tahmin etmesi. Ünlü TV dizisi The Simpsons'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 yılında öleceğini tahmin ettiği ve iddiası da ilgi çeken paylaşımlar arasındaydı. The Simpsons Donald Trump'ın ölüm tarihi olarak 27 Ağustos 2020'yi işaret etmesi ile "Donald Trump öldü mü?" Sorusu sosyal medyanın konusu oldu.

The Simpsons'ın Donald Trump'ın ölüm tarihi olarak işaret ettiği günde Trump hayatının tarihi gecelerinden birini yaşadı.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için aday gösterilmesini, Beyaz Saray'da yaptığı konuşma ile resmen kabul etti. Bu da gösteriyorki tahminler sadece reyting için yapıldığı...

The Simpsons hakkında

The Simpsons, Matt Groening tarafından Fox Broadcasting Company için yaratılan animasyon televizyon durum komedisidir. Dizi, Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie'den oluşan orta sınıf bir Amerikan ailesinin satirik bir parodisidir.