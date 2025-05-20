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        Haberler Dünyadan Donald Trump seçimde Kamala Harris'i destekleyen sanatçılar hakkında soruşturma çağrısı yaptı - magazin haberleri

        Donald Trump seçimde Kamala Harris'i destekleyen sanatçılar hakkında soruşturma çağrısı yaptı

        Donald Trump, Kasım 2024'te yapılan ABD başkanlık seçiminde rakibi Kamala Harris'i destekleyen Beyonce, Bono gibi ünlü sanatçılar hakkında soruşturma başlatılması çağrısı yaptı. Trump, sanatçıların Harris'ten yasa dışı şekilde para aldığını iddia etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 10:18 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:18
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        Rüşvet almakla suçlandı
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        ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçiminde rakibi Kamala Harris'i destekleyen ünlü sanatçılar hakkında soruşturma başlatılmasını istiyor.

        Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'da yazdığı mesajda ünlü müzisyenler Beyonce, Bruce Springsteen, U2 grubu solisti Bono ve TV programcısı Oprah Winfrey'i, Demokrat aday Kamala Harris'i kamuoyunda desteklemek için yasa dışı para almakla suçladı.

        Donald Trump mesajında şu ifadeleri kullandı: Kamala Harris, başkanlık kampanyası sırasındaki kötü performansi için Bruce Springsteen'e ne kadar ödedi? Eğer Springsteen ona bu kadar bayılıyorsa neden o parayı kabul etti? Bu büyük ve yasa dışı bir kampanya değil mi? Peki Beyonce? Oprah'a ve Bono'ya ne kadar para gitti? Bu konuda kapsamlı bir soruşturma başlatacağım. Adayların, Kamala'nın eğlence için ödeme yapma bahanesiyle yaptığı gibi, destekler için ödeme yapmalarına izin verilmiyor.

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        "Haberlere göre, Beyonce sahneye çıkması, Kamala'yı desteklemesi ve tek bir şarkıyla bile performans sergilemeyip yüksek sesle yuhalaması için 11 milyon dolar aldı!" diyen Donald Trump; "Unutmayın, Demokratlar ve Kamala, Kamala'ya sadece tam kapasiteyle destek vermesi için ona milyonlarca doları yasa dışı bir şekilde ödedi. Bu, en üst seviyede yasa dışı bir seçim dolandırıcılığıdır! Yasa dışı bir kampanyaya katkıda bulunmaktır! Bruce Springsteen, Oprah, Bono ve belki de diğer birçok kişinin açıklama yapması gereken çok şey var" diye ekledi.

        Bono

        Donald Trump'ın mesajının ardından ona tepki gösterenler, iddiaları için tek bir kanıt bile sunmadığını belirtti.

        Oprah Winfrey

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        Bruce Springsteen, Donald Trump'a karşı duruşunu, geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin Manchester kentinde verdiği konserde dile getirmiş, Trump'ı ve yönetimini yerden yere vurmuştu.

        Bruce Springsteen

        Dornald Trump yönetimini sivil ve işçi haklarını çiğnemekle, müttefikleri terk edip diktatörlerle işbirliği yapmakla suçlayan şarkıcı; "Benim memleketim, sevdiğim ABD... 250 yıldır umudun ve özgürlüğün feneri olan ABD, şimdi yolsuz, vasıfsız ve hain bir yönetimin elinde. Trump yönetimi ABD'nin sadık işçilerine acı çektirmekten sadistik bir zevk alıyor. Daha adil ve çoklu topluluk oluşturmasını sağlayan tarihi vatandaşlık haklarını tersine çeviriyorlar" ifadesini kullanmıştı.

        Bruce Springsteen'in sözleri üzerine Donald Trump, Truth Social sayfasında ünlü şarkıcı için "salak", "kurumuş erik", "zorba", "itici pislik" gibi nitelendirmeler yapmış, "Ülkeye geri dönene kadar ağzını kapalı tutması gerekiyor, bu standart bir durum. Sonra onun için nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz" sözleriyle tehdit etmişti.

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        #Kamala Harris
        #Donald Trump
        #Beyonce
        #ABD seçimi
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