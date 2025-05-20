Donald Trump seçimde Kamala Harris'i destekleyen sanatçılar hakkında soruşturma çağrısı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçiminde rakibi Kamala Harris'i destekleyen ünlü sanatçılar hakkında soruşturma başlatılmasını istiyor.

Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'da yazdığı mesajda ünlü müzisyenler Beyonce, Bruce Springsteen, U2 grubu solisti Bono ve TV programcısı Oprah Winfrey'i, Demokrat aday Kamala Harris'i kamuoyunda desteklemek için yasa dışı para almakla suçladı.

Donald Trump mesajında şu ifadeleri kullandı: Kamala Harris, başkanlık kampanyası sırasındaki kötü performansi için Bruce Springsteen'e ne kadar ödedi? Eğer Springsteen ona bu kadar bayılıyorsa neden o parayı kabul etti? Bu büyük ve yasa dışı bir kampanya değil mi? Peki Beyonce? Oprah'a ve Bono'ya ne kadar para gitti? Bu konuda kapsamlı bir soruşturma başlatacağım. Adayların, Kamala'nın eğlence için ödeme yapma bahanesiyle yaptığı gibi, destekler için ödeme yapmalarına izin verilmiyor.

Beyonce, seçimde Kamala Harris'e açıkça destek verdi

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"Haberlere göre, Beyonce sahneye çıkması, Kamala'yı desteklemesi ve tek bir şarkıyla bile performans sergilemeyip yüksek sesle yuhalaması için 11 milyon dolar aldı!" diyen Donald Trump; "Unutmayın, Demokratlar ve Kamala, Kamala'ya sadece tam kapasiteyle destek vermesi için ona milyonlarca doları yasa dışı bir şekilde ödedi. Bu, en üst seviyede yasa dışı bir seçim dolandırıcılığıdır! Yasa dışı bir kampanyaya katkıda bulunmaktır! Bruce Springsteen, Oprah, Bono ve belki de diğer birçok kişinin açıklama yapması gereken çok şey var" diye ekledi.