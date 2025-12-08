Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ABD medyasına ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama yaparak, "ABD, Rusya ve Ukrayna’nın kendilerine ait vizyonları var. Donbas konusunda hemfikir değiliz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri ile Londra’da yapacağı görüşme öncesinde ABD basınına konuştu. Bloomberg News’e telefonla röportaj veren Zelenskiy, müzakerecilerin ABD aracılığıyla hazırlanan bir barış planında toprak tavizleri konusunda bölünmüş durumda olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Kiev’in özellikle ABD olmak üzere Batılı müttefiklerden ayrı bir güvenlik garantisi anlaşması aradığını ekledi.

Donbas sorunu

Ukrayna’nın doğusunda yer alan Donbas bölgesi, Rusya sınırına yakın Donetsk ve Luhansk bölgelerini kapsarken, sanayi açısından da zengin olması nedeniyle her iki ülke için büyük önem taşıyor.

Bölge nüfusunun önemli bir kısmı Rus kökenli olduğu ve Rusça konuştuğu için, Rusya buradaki etkisini artırmak ve stratejik çıkarlarını korumak istiyor. Öte yandan, Ukrayna toprak bütünlüğünü korumayı hedefliyor. Bu durum, Donbas’ı hem savaş hem de diplomatik kriz alanı haline getiriyor.