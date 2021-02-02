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Dondurucu soğukta Van Gölü'nde yüzdüler

Van Gölü Aktivistleri ile Erciş Gezginler Derneği üyeleri, dondurucu soğuğa rağmen Van Gölü'nde yüzdü, balık bendinde kamp yaptı.

Dondurucu soğukta Van Gölü'nde yüzdüler
AA

Erciş ilçesinde bir araya gelen Van Gölü Aktivistleri ile Erciş Gezginler Derneği üyeleri, Van'ın kış turizmi potansiyelini ortaya koymak ve Van Gölü konusunda farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi.

AA'nın haberine göre bu kapsamda dondurucu soğukta Deli Çay üzerindeki balık bendine çadırlarını kurarak kamp yapan dernek üyeleri, oltalarıyla balık tuttu, ateş yakarak eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Gece kamp alanında konaklayan dernek üyeleri, sabah da Van Gölü'nde yüzdü.

"AMACIMIZ BÖLGENİN GÜZELLİKLERİNİ TANITMAK"

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Ali Emrah Değer, yaptığı açıklamada, bölgenin güzelliklerini tanıtmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini belirtti.

Sıcaklığın sıfırın altında 20 derece olduğu balık bendinde kamp yaptıklarını dile getiren Değer, şöyle konuştu:

"Güzel bir anı oldu bizim için. Kış kampını daha önce yapmıştık ama ilk kez Van Gölü kıyısında gerçekleştirdik. Sabah, Van Gölü'nün şifalı sularında yüzerek etkinliğimizi sonlandırdık. Kış kampına meraklı olanları bölgemize bekliyoruz. Burada çok güzel kamp alanları var. Bölgemizin güzelliklerini herkesin görmesini istiyoruz."

Erciş Gezginler Derneği Başkanı İsrafil Akan ise bölgenin tanıtılması için dernek olarak bisiklet turu, doğa yürüyüşü gibi etkinlikler düzenlediklerini aktardı.

Sıcaklığın sıfırın altında 15-20 derece olmasına rağmen kamp yaptıklarını ve gölde yüzdüklerini anlatan Akan, şunları kaydetti:

"Suyu şifalı olan gölde yüzerek bağışıklığımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Gölü daha fazla kullanmak istiyoruz. Tüm yüzmeyi sevenleri ve doğa tutkunlarını ilimize bekliyoruz. Van Gölü havzası yaz ve kış turizminin önemli merkezlerinden biri. Bozulmamış doğal alanlar ve eşsiz manzara insanları kendine hayran bırakıyor."

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