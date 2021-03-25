Donmaktan kurtarılan kedi, itfaiye ekibine katıldı

DHA

Ukrayna´nın başkenti Kiev´de 28 Ocak´ta bir binanın girişinde donmak üzereyken itfaiye personeli Arthur Morkotenko tarafından bulunarak kurtarılan kedi, Kiev İtfaiyesi tarafından sahiplenildi.

DHA'nın haberine göre Chivas adı verilen kediye özel üniforma yaptırıldığı ve binbaşı rütbesi verildiği açıklandı.

Kiev İtfaiyesi´nden Chivas´ın hikayesine yönelik yapılan açıklamada, "Bir anda, sevgi dolu bir aile, bakım, üniforma, isim ve hatta özel bir binbaşı unvanı kazandı. O zamandan beri Chivas, yani `farelerin fırtınası´, kurtarıcısının ofisinde yaşıyor" denildi.