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HaberlerGündem3. SayfaDört günlük bebeğini ölüme terk etti! - Haberler
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Bebeğini ölüme terk eden vicdansız anne tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 4 günlük bebeğini boş bir alana bırakarak ölümüne neden olan 17 yaşındaki yabancı uyruklu vicdansız anne çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Dört günlük bebeğini ölüme terk etti! - Haberler

İlçede boş bir arsada çukur içerisinde battaniyeye sarılı bir şekilde bulunan ve kaldırıldığı hastanede öldüğü tespit edilen erkek bebeğin, kimler tarafından bırakıldığını tespit etmek için çalışma başlatıldı.

İHA'nın haberine göre, ilçedeki tüm hastanelerde son 1 hafta içerisinde doğum yapan kişilerin kayıtlarını incelemeye alan ekipler, göbek kordon bağından annenin yabancı uyruklu 17 yaşındaki N.H.A. olduğunu tespit etti.

Ekipler, anne ve kardeşleri ile birlikte yaşayan N.H.A. ve amcasının oğlu iddia edilen A.A.’yı (20) yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne N.H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yanındaki A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AİLESİNDEN GİZLEMİŞ

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan yabancı uyruklu annenin tercüman huzurunda alınan ifadesinde, hamileliğini ailesinden korktuğu için gizlediğini ve hastanedeki doğumun ardından bebeği boş arsaya bıraktığını söylediği iddia edildi. Öte yandan N.H.A.’nın eşinin ise yurt dışında olduğu iddia edildi.

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