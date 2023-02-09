İslam tarihçileri arasında “Cumhuriyet Devri” ya da “Hulafe-i Raşidin Devri” olarak da isimlendirilen Dört Halife Dönemi’nde görev yapmış olan dört halife kimdir? Dört Halife Dönemi’nde meydana gelen gelişmeler nelerdir? Dört büyük halife döneminde gerçekleşen siyasi ve askeri hadiseleri ele aldığımız yazımızı sizler için kaleme aldık. İşte, tüm detaylar…

Dört Halife Kimdir?

İslam tarihinde Hz. Muhammed’in ölümün ardından yaşanan ve Hz. Ebubekir ile başlayıp Hz. Ali’nin öldürülmesi ile sona eren dönem, Dört Halife Dönemi olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde halifelik görevinde bulunarak İslam Devleti’ni yöneten isimler ise sırasıyla şu şekildedir:

Ebubekir (632 – 634)

Ömer (634 – 644)

Osman (644 – 656)

Ali (656 – 661)

Dört Halife Dönemi Kaç Yıl Sürmüştür?

Hz. Muhammed’in ölümünün ardından 632 yılında başlayan Dört Halife Dönemi; son halife olan Hz. Ali’nin öldürüldüğü tarih 661 yılına kadar sürmüş ve yaklaşık olarak 30 yıl devam etmiştir. Dört Halife Dönemi’nde en uzun halifelik görevinde bulunan isim ise 12 yıl boyunca İslam Devleti’ni yöneten Hz. Osman olmuştur.

Dört Halife Dönemi’nde Meydana Gelen Gelişmeler

Yaklaşık 30 yıl süren Dört Halife Dönemi’nde meydana gelen gelişmeler şu şekilde özetlenebilir:

Hz. Ebubekir (632 – 634)