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Haberler Gündem Eğitim Tarih Dört Halife Kimdir? Dört Büyük Halife Dönemi Özellikleri, Yaşanan Gelişmeler ve Özeti
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Dört Halife kimdir? Dört büyük Halife Dönemi özellikleri, yaşanan gelişmeler ve özeti

İslam tarihinde Dört Halife Dönemi olarak isimlendirilen dönem, Hz. Muhammed’in ölümün ardından Hz. Ebubekir dönemi ile başlayan ve Hz. Ali’nin öldürülmesiyle sona eren bir devri ifade etmektedir. İslam tarihinde ilk kez Arap yarımadası dışında fetihlerin gerçekleştiği ve ilk düzenli ordunun kurulduğu Dört Halife Dönemi kaç yıl sürmüştür? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Dört Halife Kimdir? Dört Büyük Halife Dönemi Özellikleri, Yaşanan Gelişmeler ve Özeti
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İslam tarihçileri arasında “Cumhuriyet Devri” ya da “Hulafe-i Raşidin Devri” olarak da isimlendirilen Dört Halife Dönemi’nde görev yapmış olan dört halife kimdir? Dört Halife Dönemi’nde meydana gelen gelişmeler nelerdir? Dört büyük halife döneminde gerçekleşen siyasi ve askeri hadiseleri ele aldığımız yazımızı sizler için kaleme aldık. İşte, tüm detaylar…

Dört Halife Kimdir?

İslam tarihinde Hz. Muhammed’in ölümün ardından yaşanan ve Hz. Ebubekir ile başlayıp Hz. Ali’nin öldürülmesi ile sona eren dönem, Dört Halife Dönemi olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde halifelik görevinde bulunarak İslam Devleti’ni yöneten isimler ise sırasıyla şu şekildedir:

  • Ebubekir (632 – 634)
  • Ömer (634 – 644)
  • Osman (644 – 656)
  • Ali (656 – 661)

Dört Halife Dönemi Kaç Yıl Sürmüştür?

Hz. Muhammed’in ölümünün ardından 632 yılında başlayan Dört Halife Dönemi; son halife olan Hz. Ali’nin öldürüldüğü tarih 661 yılına kadar sürmüş ve yaklaşık olarak 30 yıl devam etmiştir. Dört Halife Dönemi’nde en uzun halifelik görevinde bulunan isim ise 12 yıl boyunca İslam Devleti’ni yöneten Hz. Osman olmuştur.

Dört Halife Dönemi’nde Meydana Gelen Gelişmeler

Yaklaşık 30 yıl süren Dört Halife Dönemi’nde meydana gelen gelişmeler şu şekilde özetlenebilir:

Hz. Ebubekir (632 – 634)

  • İslamiyet’i ilk kabul eden kişilerden bir tanesi olan Hz. Ebubekir’in unvanı, her zaman doğru konuşan anlamına gelen “Sıddık”tır.
  • Sadece 2 yıl halifelik yapmış olan Hz. Ebubekir; bu dönemde yalancı peygamberler olayı ile uğraşmak zorunda kalmış ve Ridde Savaşları adı verilen bu mücadelede yalancı peygamberleri ortadan kaldırmıştır.
  • İslamiyet’in kutsal kitabı olan Kuran’ı Kerim ilk kez bu dönemde kitap haline getirilmiştir.

Hz. Ömer (634 – 644)

  • Yaklaşık olarak 10 yıl süren Hz. Ömer döneminde yaşanan en büyük gelişmelerden bir tanesi, İslam Devleti’nin sınırlarının genişlemesidir. Mısır, Suriye ve Kuzey Afrika bu dönemde kontrol altına alınmıştır.
  • Hicri takvim ilk kez bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.
  • Ömer döneminde ilk kez divan teşkilatı ve kadılık makamı kurulmuştur.
  • Devlet hazinesi manasına gelen Beytü’l-Mal yine bu dönemde oluşturulmuştur.
  • İslam Devleti’nin ilk düzenli ordusu kurulmuş ve bu orduların konaklayacağı ordugâh şehirleri kurulmuştur.

Hz. Osman (644 – 656)

  • Libya ve Tunus bu dönemde fethedilmiştir.
  • İlk İslam donanması Hz. Osman döneminde oluşturulmuş ve Kıbrıs ile Rodos gibi adalar hâkimiyet altına alınmıştır.
  • Ebubekir döneminde kitap haline getirilen Kuran’ı Kerim; bu dönemde çoğaltılmıştır.
  • Ömer döneminde başlayan İran seferi, bu dönemde sona ermiş ve İran, Müslümanların hâkimiyeti altına girmiştir.

Hz. Ali (656 – 661)

  • Müslümanlar arasında gerçekleşen Cemel Savaşı ve Sıffin Savaşı bu dönemde yaşanmış; İslam tarihindeki mezhep ayrılıklarının temeli bu dönemde atılmıştır.
  • Çalkantılı bir döneme sahne olan bu dönem, Hz. Ali’nin 661 yılında öldürülmesinin ardından, Dört Halife Dönemi sona ermiştir.

Dört Halife Dönemi’nde Fethedilen Yerler

Hz. Muhammed’in 632 yılında ölmesinin ardından, Hz. Ebubekir’in ilk halife olması ile başlayan Dört Halife Dönemi; Arap yarımadası dışında ilk İslam fetihlerinin yaşandığı dönem olarak öne çıkmaktadır. Suriye, Mısır, Kuzey Afrika ve İran gibi coğrafyalar bu dönemde fethedilmiş ve İslam dini bu coğrafyalara yayılma imkânı bulmuştur. Dört Halife Dönemi’nde oluşturulan ilk İslam donanması, İslam Devleti’nin Akdeniz üzerindeki etkinliğini de arttırmıştır. Hz. Osman döneminde oluşturulan bu donanma ile Kıbrıs ve Rodos gibi adaları İslam Devleti’nin hâkimiyeti altına girmiştir.

Dört Halife Dönemi Özellikleri

632 ile 661 yılları arasında süren Dört Halife Dönemi özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Arap yarımadası dışında gerçekleşen fetihler ilk kez bu dönem başlamıştır.
  • Kuran’ı Kerim önce kitap haline getirilmiş daha sonra ise çoğaltılmıştır.
  • Sınırların hızla gelişmesi üzerine idari alanda düzenlemeler yapılmıştır.
  • İslam Devleti’nin ilk düzenli orduları ve ilk donanması bu dönem oluşturulmuştur.
  • Merkez ile kırsal kesim arasındaki irtibatı sağlamak adına askeri posta teşkilatı kurulmuştur.
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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