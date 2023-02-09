Başlangıçta beşte bir anlamına gelen ve savaşlarda alınan esirlerin, Osmanlı ordusunda istihdam edilmesini ifade eden pençik sisteminin yerine getirilen devşirme sistemini kim kurdu? Devşirme sistemi özellikleri nelerdir? Devşirme sistemi ne demek sorusuna cevap aradığımız bu yazımızı sizler için kaleme aldık. İşte, tüm detaylar…

Devşirme Sistemi Nedir?

Osmanlı Devleti tarafından uygulanmış olan devşirme sistemi; Balkan coğrafyasında gerçekleştirilen fetihler neticesinde bölgeden toplanan çocuk ve gençlerin, ciddi bir eğitime tabi tutularak gerek orduda gerekse de muhtelif devlet kademelerinde görevlendirilmek üzere yetiştirilmesidir.

Devşirme Sistemi Amaçları

Devşirme sisteminin uygulanmasında ana amaç; devlet hizmetinde çalışacak olan bir kesimin yaratılmak istenmesidir. Genç yaşlarında alınan bu çocuklar, yetenek ve meziyetlerine göre aldıkları eğitimin neticesinde, devlete sadık birer kişi halini almışlar; orduda ya da bürokrasinin farklı kademelerinde istihdam edilmişlerdir.

Devlet kademelerinde görev alacak kişilerin devşirme sistemiyle yetiştirilmesinin amacı ise ileride Osmanlı hanedanına rakip olabilecek köklü ailelerin ortaya çıkmasının engellenmek istenmesidir. Bu nedenle özellikle bürokraside; devşirme sistemi ile alınmış, eğitilmiş ve devlete sadık birer memur haline getirilmiş gayrimüslim çocuklar kullanılmıştır.

Devşirme Sistemi Özellikleri

Devşirme sistemi ile toplanan devşirmeler 8 ile 15 yaş arasındaki genç gayrimüslim çocuklardan seçilmiş ve bu seçme görevini padişah adına sancak beyleri, kadılar, beylerbeyleri gibi devlet memurları üstlenmiştir. Bu sistem uygulanırken Osmanlı Devleti’nin dikkat ettiği bir diğer önemli husus ise ailelerin tek çocuklarının devşirilmemesidir. Bir aileden çocuk devşirileceği zaman, o ailenin en az iki çocuğunun olmasına ve bu çocuklardan yalnızca bir tanesinin devşirilmesine son derece özen gösterilmiştir.