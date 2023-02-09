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Haberler Gündem Eğitim Tarih Cahiliye Dönemi Nedir, Ne Demek? Cahiliye Dönemi Özellikleri, Adetleri ve Özeti
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Cahiliye dönemi nedir, ne demek? Cahiliye dönemi özellikleri, adetleri ve özeti

Kelime anlamı olarak bilgisizlik manasına gelen “cehl” sözcüğünden gelen Cahiliyet Dönemi; İslam tarihinde, Arap toplumunun İslamiyet öncesine verilen bir isimdir. Arap toplumunun karanlık çağı olarak da tarif edilen ve yaratıcı bir tanrının yanında putlara da tapılan bir dönem olan Cahiliye dönemi özellikleri nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Cahiliye Dönemi Nedir, Ne Demek? Cahiliye Dönemi Özellikleri, Adetleri ve Özeti
HABERTURK.COM

Arap toplumunun İslam ile tanışmasına kadar süren ve kumar, tefecilik, falcılık gibi uğraşların yaygın olduğu Cahiliye dönemi adetleri nelerdir? Cahiliye döneminde savaşılması yasak olan aylar hangileridir? Cahiliye dönemi ne demek sorularına cevaplar aradığımız yazımızı sizler için kaleme aldık. İşte, tüm detaylar…

Cahiliye Dönemi Nedir?

Kelime anlamı olarak bilgisizlik dönemi olarak ifade edilen Cahiliye dönemi; Arap toplumunun İslamiyet öncesi içinde bulunduğu devre verilen genel bir addır. İslam öğretisine göre, insanlık tarihi ilk gönderilen insan ve peygamber olan Hz. Âdem ile başlamıştır fakat insanlar daha sonra zaman zaman doğru yoldan sapmış ve putlar icat ederek cahilliğe ve bilgisizliğe saplanmışlardır. İşte bu öğretiden hareketle, Arap toplumun İslamiyet öncesi dönemine de Cahiliye devri adı verilmiştir ve bu dönem Hz. Muhammed’in peygamber olması ve İslamiyet’in gelmesi ile sona ermiştir.

Cahiliye Dönemi Özellikleri

Kabilecilik anlayışının hâkim olduğu Cahiliye dönemi; kabile içi bağlılıkların üst düzeyde olması sebebiyle birçok kabilenin birbirleri ile kan davası içinde olduğu bir dönem olarak dikkat çekmektedir. Bu dönemde göçebe bir yaşam tarzı belirlemiş olan Araplar, kabilelerinin başına yaşı büyük olan birini geçirmişler ve ona şeyh ya da seyit gibi unvanlar vermişlerdir.

Cahiliye döneminde kölelik de yaygın olan bir anlayış olarak öne çıkmaktadır. Bu açıdan insan hakkının yok sayıldığı bir dönem olan bu devirde, insanlar kendilerine köle edinmişler ve onları bir mal olarak gördüklerinden, köleleri eşya gibi alıp satma hakkına sahip olmuşlardır.

Bu dönemde yaşayan kadınların da kölelere benzer bir statüye sahip olduklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Tıpkı kölelikte olduğu gibi Cahiliye döneminde kadınların alınıp satılması da yaygın bir davranıştır. Bir erkek, bir başka kadınla evlenmek istediği ya da hali hazırdaki eşini boşamak istediği zaman kadınlar herhangi bir söz hakkına sahip değildi. Eğer bir koca eşini boşamazsa, kadın ömrü boyunca o erkeğe bağımlı yaşamak zorunda kalırdı.

Cahiliye Dönemi Adetleri

Cahiliye dönemi Arap toplumunda, bir tanrı inancı olmasına rağmen bunun yanında putlara da tapılır ve bu putların insanlara yardımcı olduklarına inanılırdı. Bu dönemin Araplarında, putların insanları tanrıya yakınlaştırdığı inancı hâkimdi ve insanlar belirli dönemlerde bu putlara ziyaretler gerçekleştirirdi.

İçki ve kumar da bu dönemin öne çıkan alışkanlıklarından olmuştur. Özellikle şarap bu dönemde önemli bir kültür ögesi haline gelmiş ve bu dönemin yazılı olmayan Arap şiirinin de konularından birisi olmuştur. Kumar ise Arap toplumu için kolay yoldan para kazanmak olarak görülmüş ve toplanan kumar meclislerine katılamayan insanlar toplum tarafından dışlanmıştır.

Bu dönemin öne çıkan bir diğer âdeti ise fala olan düşkünlüktür. Bu dönemde yaygın olarak kullanılan fal okları ile insanlar, başlarına kötü bir şey gelip gelmeyeceğini belirlemeye çalışmışlardır. Falcılığın yanında muska ve büyücülük de Cahili döneminde yaygın olarak kullanılmıştır.

Cahiliye Döneminde Savaşılması Yasak Olan Aylar

Cahili devri Arapları; yılın on iki ayını olağan aylar ile haram aylar olmak üzere ikiye ayırmışlardır. Zilkade, zilhicce, muharrem ve recep ayından oluşan bu haram aylarda savaşmak yasaklanmıştır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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