Süper Lig'de üst üste 6. kez ilk 11'de sahaya çıkan Dorukhan Toköz, siyah-beyazlı formayla ilk golüne imza attı.

Genç oyuncu, son golünü geçen sezon Eskişehirspor formasıyla 11 Şubat 2018'de Giresunspor'a karşı kaydetmişti.

Dorukhan Toköz'ün ligin ilk yarısının son 2 haftasında Trabzonspor ve Kasımpaşa ile yapılan maçlarda filelere giden iki topu, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edilmişti.