Dorukhan Toköz kimdir?

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz’ün eski sevgilisi Cansu Gezer, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla Toköz hakkında 1 ay süreyle koruma kararı aldırması ile gündeme gelen Dorukhan Toksöz'ün hayatı hakkında merak edilenler...

DORUKHAN TOKSÖZ HAYATI

Dorukhan, futbola Eskişehirspor'da başladı. Ocak 2015'te profesyonel yapılan futbolcu, 2014-15 sezonunda zaman zaman kadroya girse de forma şansı bulamadı. Bu formayı resmi olarak ilk kez bir sonraki sezon 3 Aralık 2015'te Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor karşısında giydi. Maç, Dorukhan'ın attığı golle Eskişehirspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Eskişehirspor formasıyla ilk Süper Lig maçına ise 20 Aralık 2015 tarihinde 2-1 yenildikleri Başakşehir karşısında çıktı. 2016-17 sezonunda TFF 1. Lig'e düşen takımda daha fazla şans bulmaya başladı. O sezon 24 maçta 2 gollük bir performansla oynadı. Süper Lig'e yükselme play-offlarına çıksalar da finalde Göztepe'ye penaltılarla kaybettiler. Bir sonraki sezon ise 32 maçta forma giyerek takımının en önemli isimlerinden oldu. Sezon içinde yaptığı 9 asist ile önemli bir performans gösteri.

9 Temmuz 2018'de futbolcu, Beşiktaş'a transfer oldu. 26 Temmuz 2018'de B36 Tórshavn ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçıyla hem Beşiktaş'ta ilk kez forma giydi, hem de ilk Avrupa maçına çıktı. Sezon başında teknik direktör Şenol Güneş tarafından yedek kulübesinde oturtulsa da kötü giden sonuçlar sonrası ilk kez 11 Kasım 2018'de Sivasspor ile oynanan maçta oyuna dahil edilerek Beşiktaş formasını ligde giydi. Bir sonraki hafta 24 Kasım 2018'de Ankaragücü ile oynanan maçta ilk kez sahaya 11'de çıkan futbolcu, Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı maçta iyi performansını asist ile süsleyerek ilk 11'e dahil edildi. 18 Ocak 2018'de Akhisarspor ile oynanan maçta Beşiktaş adına ilk resmi golünü attı.