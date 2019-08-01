DoubleTree by Hilton, uzun uzay yolculuklarını keyifli hale getirmek için tasarlanan prototip bir fırında damla çikolatalı kurabiye pişirerek bir ilke imza atacak.

Firmadan yapılan açıklamaya göre DoubleTree kurabiyeleri, yerçekimsiz ortamda yapılacak çığır açan bir deney kapsamında kurabiye, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bağlı bir roketin içindeki prototip bir fırında pişirilecek. Uzun süreli uzay uçuşları için yerçekimsiz ortama uygun cihazlar geliştiren Zero G Kitchen ve lider ticari erişim sağlayıcısı NanoRacks ile işbirliği yapan Hilton, ayrıca uzay istasyonu araştırmalarına katılan ilk otelcilik şirketi de olacak.

KURULUŞUNUN YÜZÜNCÜ YILI



Proje hakkında konuşan DoubleTree by Hilton Küresel Marka Başkanı Shawn McAteer, “Sektörel yeniliklerin öncüsü olarak, kuruluşumuzun 100. yılını kutladığımız bu sene konukseverliğimizi yörüngeye taşımaktan büyük heyecan duyuyoruz. Sıcak karşılamamızın küçük jesti olan kurabiyelerimiz dünyanın dört bir yanındaki DoubleTree misafirlerinin favori lezzeti haline geldi. Şimdi ise konukseverliğimizin bu simgesini Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılacak önemli bir deneyle paylaşıyoruz” dedi.

Uzay fırını konseptini geliştiren Zero G Kitchen'dan Ian ve Jordana Fichtenbaum çifti ise, uzay yolculuğunu daha konforlu hale getirmek için bir fırın geliştirmeyi düşündüklerinde akıllarına gelen ilk yiyeceğin DoubleTree kurabiyeleri olduğunu belirtti.