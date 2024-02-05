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        Haberler Ekonomi Para Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı! Döviz dönüşümlü KKM ne zaman başladı, ne zamana kadar geçerli olacak? - Para Haberleri

        Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı

        Döviz dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) tarih uzatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 09:31 Güncelleme: 05.02.2024 - 09:47
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        Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, Kur Korumalı Mevduat Hesabı kapsamında, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Ocak 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

        Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin altın, döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarından vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüşüm için esas alınacak bakiyelerle ilgili daha önce belirlenen tarihlerde herhangi bir güncelleme yapılmadı.

        TL'ye çevirme işlemleri, hesap sahiplerinin isteği üzerine ve dönüşüm kuru üzerinden gerçekleştirilecek.

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