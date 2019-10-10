Dövmeyi kalıcı olarak yaptıracaksanız, hijyen kurallarına uygun bir yerde yaptırmak çok önemlidir. Çünkü hijyen kurallarına uyulmayan dövme yapma işlemi, her türlü enfeksiyona açık davetiye çıkarır. Hem dövme yapılan yer, hem de malzemeler temiz ve steril durumda olmalıdırlar. Bazı malzemelerin tek kullanımlık olması, boyaların steril olması, mekanda tıbbi atıklar için bir kutu bulunması ve ultrasonik yıkama aletiyle otoklav cihazı mutlaka olmalıdır.

Dövme yapılacak bölge önce tıraş bıçağı yardımıyla temizlenir ardından anti bakteriyel sabunla yıkanır. Yıkanan bölge batikon veya alkol gibi dezenfekte eden ürünlerle dezenfekte edilir. O bölge temiz ve tek kullanımlık bir havluyla kurulanarak dövme işlemi için hazır hale getirilir. Daha önce belirlenmiş kâğıda aktarılmış şekli, dövme yapılacak bölgeye aktarılır. Dövme yaptıran kişi ve dövme yapan kişi vücutta ana hatları oluşan resme onay verirse, dövme işleminin üçüncü kısmına geçilebilir.

Bu aşama iğne ve boya ile yapıldığı için, yaptıran kişinin canı yanabilir. Ancak dövme yaptırmaya karar veren kişi muhtemelen bu acıya pek aldırmayacaktır. Resmin bulunduğu yere cildin üzerine iğneyle boya enjekte edilmeye başlanır. Resim tamamen bittiğinde, dövme belirlenen renk ve şekilde vücuttadır. Acıya dayanamayan kişiler daha çok geçici dövmeyi tercih edebilir.