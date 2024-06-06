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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dövmeciyi bastı! Kurşun yağdırdı | Son dakika haberleri

        Dövmeciyi bastı! Kurşun yağdırdı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir dövmeci, kavga ettiği dövmecinin iş yerini bastı. Pompalı tüfekle ateş açan saldırgan iki kişiyi yaraladı. Kan donduran anlar kameralara yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 11:22 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:22
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        Dövmeciyi bastı! Kurşun yağdırdı
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        Muğla’nın Marmaris ilçesinde dövme dükkanını basıp pompalı tüfekle 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, saldırı anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

        İHA'nın haberine göre ilçede 4 Haziran günü meydana gelen olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        RASTGELE ATEŞ AÇTI, İKİ KİŞİYİ YARALADI

        Edinilen bilgiye göre gece saat 01.40 sıralarında M.G. isimli şüpheli rakip oldukları öğrenilen aynı caddedeki bir başka dövmeci dükkanını bastı. Pompalı tüfekle dükkanı basan M.G.’nin rastgele ateş açması sonucu, dükkanda bulunan E.D. karnından, A.D. ise sağ bacağından vuruldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli M.G. ise yaklaşık 1 saat sonra karakola giderek teslim oldu. Şüpheli M.G. gözaltına alınırken, sağ bacağından vurulan A.D.’nin tedavisinin devam ettiği, karnından vurulan E.D.’nin ise hayati tehlikesinin olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

        Nöbetçi savcı talimatı ile gözaltı işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konu ile ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

        "İKİ AY ÖNCE DE KAVGA ETMİŞLER"

        Müşteri sebebiyle aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki dövme salonu sahibinin yaklaşık 2 ay önce de kavga ettiği ve olay günü de yeniden kavga ettikleri öğrenildi. Kavga sonrasında M.G.’nin elindeki pompalı tüfekle dükkanı bastığı anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde M.G.’nin elindeki silahla dükkana girer girmez rastgele ateş açtığı ve o esnada E.D.’nin üzerine koşarak engellemeye çalıştığı ve karnından vurulduğu yer aldı.

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