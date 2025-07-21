Down sendromlu oyunculardan 'Hamlet'

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda 20 Ekim - 22 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek29. İstanbul Tiyatro Festivali, eylülde açıklanacak programından ipuçları vermeyi sürdürüyor.

Programda yer alan uluslararası gösterilerden bir tanesi daha açıklandı. Geçtiğimiz yıl Edinburgh Festivali’nde kapalı gişe oynayan, Perulu topluluk Teatro La Plaza’nın kurucusu ve sanat yönetmeni Chela De Ferrari imzalı Hamlet, Türkiye’de ilk kez 24-25 Ekim’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde DenizBank’ın Erişilebilir Sanat Partnerliğinde izleyiciyle buluşacak. Shakespeare’in eserinden serbest bir uyarlama olan ve izleyenlerin uzun süre etkisinden çıkamadığı oyun, İKSV veDenizBank’ın, kültür ve sanatı toplumun tüm kesimleri için erişilebilir kılma hedefiyle başlattığı Erişilebilir Sanat Partnerliği kapsamında sahneye taşınan ilk prodüksiyon olacak.

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Shakespeare’in zamana ve coğrafyaya meydan okuyan klasiği Hamlet’in bugüne dek Peru, İspanya, Fransa, Belçika ve Çin başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında defalarca sahnelenen bu uyarlamasında karakterlere Down sendromlu sekiz oyuncu hayat veriyor.