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Down sendromlunun organları hastalara hayat verecek

Kırşehir'de yaşamını yitiren down sendromlunun iki böbreğinden biri kardeşine, diğer böbreği ve karaciğeri ise başka hastalara umut olacak.

Down sendromlunun organları hastalara hayat verecek
AA

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, down sendromlu 48 yaşındaki Z.K, 16 Mart'ta evinde rahatsızlanınca ailesi tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Genel durum bozukluğu teşhisi konulan Z.K'nin, Down Sendromu Farkındalık Günü olan 21 Mart'ta beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin organ bağışı birimi görevlilerinin görüştüğü hasta yakınları, aynı gün hastanın organlarını bağışladı.

Ankara'dan gelen Sağlık Bakanlığına bağlı organ nakil ekibi, Z.K'nin böbreklerini ve karaciğerini hastalara nakledilmek üzere aldı.

Hastanın bir böbreğinin Ankara'da tedavi gören Z.K'nin kardeşine, diğer organlarının ise başka kişilere nakledileceği belirtildi.

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