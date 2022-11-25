TV8'in her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan moda yarışması Doya Doya Moda'da haftanın finali başladı. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan moda yarışmasının yeni bölümünde kimin elendiği, kolyeyi kimin kazandığı ve puan durumunun nasıl olacağına dair tüm bilgileri bir araya getirdik...