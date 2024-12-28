NATO'dan Baltık'a takviye

Daha önce Baltık ülkelerinin arasında bulunan telekomünikasyon kabloları tahrip olmuş ve sabotaj şüphesi belirmişti. Geçtiğimiz günlerde benzer bir vaka daha yaşandı.

Estonya ile Finlandiya arasındaki denizaltı elektrik kabloları Baltık Denizi'nde tahrip oldu. Olayların çoğalması sonucunda NATO'dan Baltık ve çevresi ile ilgili yeni bir adım geldi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte X üzerinden yaptığı açıklamada, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile görüştüğünü ve NATO'nun Baltık'taki askeri varlığını güçlendireceğini ifade etti.