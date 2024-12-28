NATO'dan Baltık'a takviye

NATO, Baltık Denizi'ndeki askeri varlığını takviye edecek
Baltık Denizi'nin altında bulunan internet ve elektrik kablolarının hasar görmesinin ardından NATO Baltık'taki askeri varlığını takviye etme kararı aldı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile yaptığı görüşme sonrasında NATO'nun Baltık'taki askeri gücünü artıracağını bildirdi.
Daha önce Baltık ülkelerinin arasında bulunan telekomünikasyon kabloları tahrip olmuş ve sabotaj şüphesi belirmişti. Geçtiğimiz günlerde benzer bir vaka daha yaşandı.
Estonya ile Finlandiya arasındaki denizaltı elektrik kabloları Baltık Denizi'nde tahrip oldu. Olayların çoğalması sonucunda NATO'dan Baltık ve çevresi ile ilgili yeni bir adım geldi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte X üzerinden yaptığı açıklamada, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile görüştüğünü ve NATO'nun Baltık'taki askeri varlığını güçlendireceğini ifade etti.
Sabotaj şüphelerinin yanı sıra son 1 aydır Baltık üzerinde Rus uçaklarıyla NATO devriye uçakları sık sık karşı karşıya gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Fransız Rafale savaş uçakları, Rus askeri kargo uçağına önleme yapmış ve Rus uçağının radara alındığı anları paylaşmıştı.