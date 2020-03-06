"Onların suçu değil"

Doya Doya Moda kim elendi? 6 Mart Doya Doya Moda kim birinci oldu? soruları yarışmanın 6 Mart Cuma yani bugün yapılan haftanın finalinin ardından merak ediliyor. Ekranların yeni moda yarışması olarak ön plana çıkan Doya Doya Moda'da büyük beden sahibi kadınların şık ve doğru şekilde kendilerini ifade etmeleri isteniyor. İşte Doya Doya Moda'nın 6 Mart'taki son bölümünde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da haftanın elenen ismi belli oldu. Jürinin değerlendirmelerinin ardından yarışmadan elenen ve Doya Doya Moda'ya veda eden isim ise Aydan oldu.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 6 MART 2020

Doya Doya Moda 6 Mart haftanın birincisi Emel Başkan oldu.