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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Dr. Özlem Cankurtaran hayatını kaybetti

        Dr. Özlem Cankurtaran hayatını kaybetti

        Çaba Derneği'nin Onursal Başkanı Dr. Özlem Cankurtan, hayatını kaybetti. Ünlü isimler, üzüntülerini paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 13:42 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:07
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        Ünlülerin Cankurtaran üzüntüsü
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        Çaba Derneği Onursal Başkanı, Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Özlem Cankurtaran, vefat etti. Cankurtaran'ın cenazesi, 12 Aralık Perşembe günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

        Demet Akbağ, Ali Sunal, Doğa Rutkay, Hamdi Alkan, Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak yaşadıkları üzüntüleri dile getirdi.

        Ali Sunal, dostuna şu ifadelerle veda etti: Ne yazabilirim ki buraya veya yazacaklarıma burası yeter mi? Çok zor bir zamanımdı ilk tanışmamız. Hayata bağlılığı, bitmek bilmeyen sevgisi, bana olan inancı, dostluğu, sırdaşlığı ve her andan mutluluk ve eğlence çıkarmasıyla benim bu hayatta en yakınlarımdan biri hatta belki de en yakınım oldu. Nikâh şahidim oldu. Yol arkadaşım oldu. Canım oldu. Cankurtaranım oldu.

        Bütün dostluğumuz sırasında sana siz dedim şimdi ilk ve son defa sen diyeceğim. Benim Özlemim Cankurtaranım iyi ki inadına beni çağırmışsın iyi ki bana kucak açmışsın iyi ki seni tanımışım. Sen iyi kilerin en güzelisin.

        Arkanda bana zorlu bir görev bıraktın şimdi senin bu kadar insanın canı olmanı, cömertçe paylaştığın sevgini, zekânı, dostluğunu, kısacası harikalığını çocuklarıma eksiksiz anlatmam aktarmam gerek.

        Keşke gitmeseydin de dünyadaki herkes seni tanısaydı. Ama işte cennette bile senin gibi bir meleğe ihtiyaç var demek ki… Seni çok seviyorum.

        Doğa Rutkay Kamal ise "Çok üzgünüm. Sizi tanımak çok güzeldi. Kaybetmek çok acı. Eşsiz bir insanınız, daima kalbimizde çok büyük bir yeriniz olacak" dedi.

        İbrahim Büyükak, "Canım Özlemim o kadar üzgünüm ki, müthiş bir insanı kaybettik.... Mekânın cennet olsun canım arkadaşım, seni çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

        Demet Akbağ, "Canım Özlemim, yüzü güzel, kalbi güzel, dostluğu güzel arkadaşım, sana hep 'Özlemim' dedim ama adının anlamının bu kadar değer kazanacağı hiç aklıma gelmezdi. Seni çok özleyeceğiz" şeklinde üzüntüsünü paylaştı.

        Hamdi Alkan da; "Canım Özlem... Ne söylesem boş... Yerin doldurulamaz... Yüreğimde iyiliklerin ve o meleksi tebessümlerinle yaşayacaksın" dedi.

        Eser Yenenler; "Tanıdığım en harika insanı kaybettik... Mekânın cennet olsun Özlemciğim" ifadelerini kullandı.

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        #Dr. Özlem Cankurtaran
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