Bloomberg HT, Doğuş Holding A.Ş., sahibi olduğu D.ream Group’un yüzde 20 hissesini, konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yaklaşık 300 milyon dolara Katar Yatırım Otoritesi’ne (QIA) satmak için görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti

Söz konusu tutardan gerçekleşmesi halinde anlaşma D.ream’in 1,5 milyar dolarda değerlendiği anlamına gelecek.

Doğuş, bankalarla imzaladığı refinansman anlaşmanının yükümlülüklerini yerine getirmek için daha önce de benzer satış anlaşmaları imzaladı. Grup 2020’de İstinye Park’ın yüzde 30’unun

satışı için QIA ile anlaşmıştı.

D.ream’in ortakları arasında şirketi 1,18 milyar dolarda değerleyecek şekilde, yüzde 17 hisseyi 2018’de 200 milyon dolara alan Singapurlu Temasek ve Londra merkezli özel sermaye şirketi

Metric Capital Partners da bulunuyor.

Doğuş QIA ile görüşmeler yürütüldüğünü doğrularken, ayrıntı vermedi. QIA’ya ilk aşamada ulaşılamadı.