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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Samsun'da drenaj dehşeti: 3 kardeş olay yerinde hayatını kaybetti! - Öne çıkan güncel haberler
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Drenaj dehşeti: 3 kardeş öldü!

Samsun'da drenaj kuyusuna inerek hayatını kaybeden kardeşlerinin peşinden inen 2 kardeş de olay yerinde hayatlarını kaybetti. 3 kardeşin cansız bedeni kuyudan zorlukla çıkartılarak morga kaldırılırken, 1 itfaiye eri de gazdan etkilendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: Samsun'da drenaj dehşeti: 3 kardeş olay yerinde hayatını kaybetti! - Öne çıkan güncel haberler
Drenaj dehşeti: 3 kardeş öldü!
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İHA

Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Adatepe Mahallesi'nde gece saatlerinde akıllara durgunluk veren meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Turan (40), Sadi Turan (39) ve Enes Turan (24) kendilerine ait şeker pancarı tarlasında çalışırken, küçük kardeşleri Enes Turan yanlarından ayrılarak gezmeye gideceğini söyledi.

ÜÇ KARDEŞ PEŞ PEŞE KUYUYA İNDİ

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, havanın kararmasına rağmen Enes Turan'dan haber alamayan kardeşleri, babası ve yakınları ile onu aramaya çıktı. Evlerine uzak bir yerde DSİ'ye ait sulama drenajının önünde Enes'in motosikletini fark eden aile fertleri etrafta arama yaptı.

Kardeşlerden biri, Enes Turan'ın vanayı açmak için drenaj kuyusuna girmiş olabileceğini düşündü. Osman Turan ve Sadi Turan peş peşe kuyuya girdi. 3 kardeş girdikleri kuyudan çıkamadı. Kardeşler burada zehirlenerek hayatlarını kaybetti.

Sadi Turan 39 yaşındaydı.
Sadi Turan 39 yaşındaydı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Aile fertleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerinde ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kuyudaki kardeşlerin cansız bedenleri çıkartılırken gazdan etkilenen itfaiye eri de hastanelik oldu. Kardeşlerin cesetleri peş peşe kuyudan çıkartılarak otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Enes Turan 24 yaşındaydı.
Enes Turan 24 yaşındaydı.

"DÖRDÜNCÜ KARDEŞİ İYİ Kİ SALMAMIŞLAR"

Ölen kardeşlerin akrabası Hüseyin Turan, "En küçük olan Enes girmiş. Gazdan etkilendiği için çıkamamış. Akşam kardeşleri aramaya çıkınca motosikletini buruda bulmuşlar. Kuyuya indiğini tahmin etmişler.

Kardeşlerden biri kuyuya inince o da bayılmış. Öbürü derken, kardeşlerden dördüncüsü de inecekmiş onu salmamışlar. İyi ki de salmamışlar. O da ölebilirdi. Burada büyük bir gaz yoğunluğu var. O da zaten hissediliyor.

Osman Turan 40 yaşındaydı.
Osman Turan 40 yaşındaydı.

"İTFAİYECİ HASTANEYE KALDIRILDI"

Şu anda benim ellerimde deterjanla yıkamama rağmen hale koku var. Cesetleri çıkarmak için aşağı ip sallandırdık. İtfaiyeci indi. Osman'ı iple bağladı, çıkardı. Bu sefer itfaiyeci de bayıldı. Onu ambulansa aldılar.

Sonuncusunu çıkarmak için 'benim kardeşim ne olursa olsun ben ineceğim' dedi. Ona burada oksijen tüpü takıldı, eline ip bağlandı aşağı salındı. Üçüncüyü de kardeşim çıkardı" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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