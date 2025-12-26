Drew Barrymore: Yaşlanmak bir ayrıcalıktır

Drew Barrymore, yaşlanmayı olgunlukla karşılayan ünlülerden. 50 yaşındaki Altın Küre ödüllü oyuncu, 7 yaşından beri kameraların önünde.

Çocuk oyuncu olarak ünlenmesinden bu yana daima kamuoyu karşısında olan bir yıldız olarak Hollywood'daki birçok meslektaşının aksine, sonsuz gençliğin peşinde değil.

Drew Barrymore, makyajsız yüzüyle çektiği filtrelenmemiş bir Instagram videosuna; "Yaşlanmak, asla hafife almayacağım bir ayrıcalık" yazdı. Ünlü oyuncu ayrıca "Yaşlanmak bir ayrıcalıktır, korkulacak bir şey değil" diye de mesaj verdi.

Drew Barrymore'un takipçileri, ona destek veren mesajlar gönderdi. Oyuncu Bella Thorne; "Bundan daha fazlasına ihtiyacımız var!" diye yorum yaparken; oyuncu ve yazar Giovanna Fletcher, "Evet. Bin kere evet!" diye destek verdi.

Drew Barrymore'un bir takipçisi; "O güzel kahkaha ve gülümseme çizgileri her şey demek" yorumunu yaparken; bir başka hayranı ise, "Yaşlanmak, hâlâ burada olduğumuzun, hâlâ öğrendiğimizin, hâlâ geliştiğimizin kanıtı" diye yazdı.

"HİÇ ESTETİK YAPTIRMADIM"

Drew Barrymore, kendi adıyla yaptığı talk show programında, bu yılın başlarında hiç estetik yaptırmadığını ve yakın zamanda bıçak altına yatmayı düşünmediğini açıklamıştı. Barrymore; "Ama aynı zamanda sizin için ne işe yarıyorsa onu yapın. Tek bildiğim şey, insanların farklı şeyler yapmaları nedeniyle onları yargılamamak. Hepimiz kendi yolumuzdayız ve birbirimizi desteklemeliyiz" demişti.