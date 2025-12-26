Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Drew Barrymore: Yaşlanmak bir ayrıcalıktır - magazin haberleri

        Drew Barrymore: Yaşlanmak bir ayrıcalıktır

        Daha önce hiç estetik yaptırmadığını ve yaptırmayacağını açıklayan Drew Barrymore, bu defa yaşlanmayı övdü, hayranlarının takdirini kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 11:02 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yaşlanmak bir ayrıcalıktır"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Drew Barrymore, yaşlanmayı olgunlukla karşılayan ünlülerden. 50 yaşındaki Altın Küre ödüllü oyuncu, 7 yaşından beri kameraların önünde.

        Çocuk oyuncu olarak ünlenmesinden bu yana daima kamuoyu karşısında olan bir yıldız olarak Hollywood'daki birçok meslektaşının aksine, sonsuz gençliğin peşinde değil.

        Drew Barrymore, makyajsız yüzüyle çektiği filtrelenmemiş bir Instagram videosuna; "Yaşlanmak, asla hafife almayacağım bir ayrıcalık" yazdı. Ünlü oyuncu ayrıca "Yaşlanmak bir ayrıcalıktır, korkulacak bir şey değil" diye de mesaj verdi.

        REKLAM

        Drew Barrymore'un takipçileri, ona destek veren mesajlar gönderdi. Oyuncu Bella Thorne; "Bundan daha fazlasına ihtiyacımız var!" diye yorum yaparken; oyuncu ve yazar Giovanna Fletcher, "Evet. Bin kere evet!" diye destek verdi.

        Drew Barrymore'un bir takipçisi; "O güzel kahkaha ve gülümseme çizgileri her şey demek" yorumunu yaparken; bir başka hayranı ise, "Yaşlanmak, hâlâ burada olduğumuzun, hâlâ öğrendiğimizin, hâlâ geliştiğimizin kanıtı" diye yazdı.

        "HİÇ ESTETİK YAPTIRMADIM"

        Drew Barrymore, kendi adıyla yaptığı talk show programında, bu yılın başlarında hiç estetik yaptırmadığını ve yakın zamanda bıçak altına yatmayı düşünmediğini açıklamıştı. Barrymore; "Ama aynı zamanda sizin için ne işe yarıyorsa onu yapın. Tek bildiğim şey, insanların farklı şeyler yapmaları nedeniyle onları yargılamamak. Hepimiz kendi yolumuzdayız ve birbirimizi desteklemeliyiz" demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden Göle'nin 'Buz adamı'

        Kış aylarında en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 30 derecelere kadar düştüğü Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşayan Zeki Ustaoğlu (78), karda çıplak ayakla yürüyüp, buz gibi suya girdi. (

        #drew barrymore
        #yaşlılık
        #yaşlanmak
        #Estetik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!