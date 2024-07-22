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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dries Mertens'ten flaş açıklamalar: "Immobile'yi aradım..." - Galatasaray Haberleri

        Dries Mertens'ten flaş açıklamalar: "Immobile'yi aradım..."

        Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens, emekli olduktan sonra Napoli'ye dönmeyi planladığını ve kendini bir Napolili gibi hissettiğini söyledi. Ayrıca, Beşiktaş'a transfer olan Immobile ile yakında İstanbul'da buluşacaklarını ve onunla Süper Lig'de rekabet etmeyi dört gözle beklediğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 12:37 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:37
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        Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

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        "Yeni sezonun benim son sezonum olup olmayacağını bilmiyorum. Bunu daha sonra göreceğiz. Beni önemli hissettiren ve etrafımı güçlü oyuncularla saran bir kulüp buldum. İstanbul'da kendinizi iyi hissediyorsunuz. Şehir çok büyük, harika bir deneyim."

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        "Emekli olduktan sonra Napoli'ye döneceğim. Orada yaşamak istiyorum. Evimi ve eski hayatımın pek çok yönünü özlüyorum. Arabasız dışarı çıktım, şehir merkezinde yürüdüm ve insanların arasında yemek yedim. Bu benim hayatım."

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        "Belçikalı mı yoksa Napolili mi hissediyorum? Eşim bana sık sık bunu soruyor. Belçika'ya ve İstanbul'a döndüğümde sokaklarda dolaşıyorum ve kendimi Napolili hissediyorum. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra Marechiaro'da yediğimiz akşam yemeği ilk görüşte aşktı. Oğlum Ciro'yu da gerçek bir Napolili olarak yetiştirmeye çalışıyorum. Yavaş yavaş öğrenecek."

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        Ciro'dan bahsetmişken: Beşiktaş'a transfer olan Immobile ile yakında İstanbul'da tanışacaklar.

        "Evet, onu zaten aradım. Kendisine Türkiye'de tek Ciro olduğunu ve sıraya girmesi gerektiğini anlattım... Şaka bir yana, mutluyum. Süper Lig'i seçen bir diğer harika forvet o.."

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        "Sarri Lazio'dayken oraya gitmeye yakın mıydınız?"

        "Hayır. İlgilenmedim çünkü Napoli'de geçirdiğim yılların ardından başka bir Serie A kulübünde oynamak istemedim. Yurt dışına transfer olmayı tercih ettim ve Galatasaray'ı seçtim. İtalya'da kalsaydım Salernitana'yı seçerdim. Böylece Napoli'de yaşamaya devam edebilirdim"

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        "Romelu Lukaku harika bir arkadaş ve harika bir forvet. Onu Napoli'de görmekten çok mutlu olurum çünkü onunla kazanmayı hedefleyebilirsiniz. Ev bulmak için benden yardım istemedi. Yardıma ihtiyacı olduğunu sanmıyorum."

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        "Inter'de diğerlerinden daha fazla şey var. Bence yine kazanacaklar"

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