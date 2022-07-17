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Haberler Gündem Güncel Son dakika: Drift yapan trafik magandası kazaya yol açtı!
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Tuzla'da drift yapan otomobil sürücüsü kazaya yol açtı

İstanbul Tuzla'da bir trafik magandası ortalığı savaş alanına çevirdi. Olayda trafikte drift yapmaya çalışan sürücü kazaya yol açtı. Otoyolda seyir halindeki bir otomobil ise duramayıp yolun ortasında drift yapan otomobile çarptı

Son dakika: Drift yapan trafik magandası kazaya yol açtı!
Drift yapan trafik magandası kazaya yol açtı!
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DHA

Tuzla'da trafikte drift yapmaya çalışan otomobil sürücüsü kazaya yol açtı. Otoyolda seyir halindeki otomobil, duramayarak yolun ortasında drift yapan otomobile çarptı. O anlar cep telefonu tarafından kaydedildi.

DHA'nın haberine göre kaza, gece saatlerinde Tuzla Akfırat mevkiinde meydana geldi. Trafiğe açık alanda drift yapan otomobile, seyir halindeki başka bir otomobil çarptı.

Drift yapan otomobile çarpan otomobil, bariyerlere girmekten son anda kurtulurken, içinden inenler "Ne yapıyorsun sen " diyerek tepki gösterdi.

Kaza anında da yoldan geçen otomobiller olduğu görüldü. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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