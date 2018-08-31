Drogheda United - Univ College Dublin maç önü

Drogheda United ve Univ College Dublin, 31 Ağustos 2018 Cuma günü İrlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. Drogheda United 43 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Univ College Dublin 52 puanda ve 1. sırada. Drogheda United, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Univ College Dublin, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 271. İddaa'da Drogheda United kazanır 2.00, berabere biter 3.20, Univ College Dublin kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Drogheda United son hafta oynanan Cabinteely maçında 2-2 berabere kaldı.

Univ College Dublin, Cobh Ramblers karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Drogheda United, 24 gol attı ve 10 gol yedi.

Univ College Dublin, dış sahada 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Univ College Dublin 25 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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