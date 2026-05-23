Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Dronla bozayıları sürüden uzaklaştırdı

        Dronla bozayıları sürüden uzaklaştırdı

        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hayvancılıkla uğraşan ve doğa fotoğrafçılığı yapan Baki Kaya, sürüsüne yaklaşan bozayıları dron kullanarak bölgeden uzaklaştırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 10:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozayıları sürüden böyle uzaklaştırdı

        Olay, Refahiye ilçesi Orçul bölgesinde Kamberağa köyü yakınlarında meydana geldi.

        Bölgede hayvanlarını otlatan yetiştirici Baki Kaya, sürüsüne doğru yaklaşan 3 bozayıyı fark etti.

        Amatör olarak doğa fotoğrafçılığı ve video çekimleri de yapan Kaya, ayıların sürüsüne zarar vermesini önlemek amacıyla yanındaki dronu havalandırdı.

        Dronu ayıların bulunduğu alana yönlendiren Kaya’nın müdahalesi sonrası, pervane sesinden ve cihazın hareketinden ürktüğü gözlemlenen bozayılar bölgeden uzaklaştı.

        Ayıların sürüye zarar vermeden doğal yaşam alanına döndüğünü belirten Kaya, teknolojinin hayvancılıkta güvenlik amacıyla da etkili şekilde kullanılabileceğini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kartalkaya'daki yangınında ölen kızının mezuniyet belgesini alan baba gözyaşlarına boğuldu

        Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınında yaşamını yitiren Fen Lisesi öğrencisi Lalin Doğan'a (16) verilen mezuniyet belgesini alan babası Rıfat Doğan gözyaşlarına boğuldu. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        TIR iki otomobili biçti! 5 ölü, 6 yaralı
        TIR iki otomobili biçti! 5 ölü, 6 yaralı
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        "Savaşın maliyetini yaklaşık 25 katıyla karşıladık"
        "Savaşın maliyetini yaklaşık 25 katıyla karşıladık"