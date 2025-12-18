DSİ 328 personel alımı yapıyor! 2025 DSİ personel alımı başvuru ekranı, şartları ve kadro-branş dağılımı
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 328 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Yayımlanan ilanda belirtilen pozisyonlara, KPSS sonucuna göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca merkezi yerleştirme yapılacak. Peki, DSİ personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, kadro-branş dağılımı nasıl? İşte, 2025 DSİ 328 personel alımı başvuru ekranı...
DSİ 328 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 328 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Alıma ilişkin yayımlandı. Buna göre, DSİ 328 sözleşmeli personel alımı başvuruları 18 Aralık 2025 Perşembe günü başlayacak ve 25 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.
İlanda belirtilen pozisyonlara, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca merkezi yerleştirme yapılacak.
DSİ 328 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Alıma ilişkin yayımlanan ilana göre, başvurular ÖSYM tarafından alınacak.
KPSS-2025/2 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
1-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 12’nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak,
2-Tercih edilecek pozisyon için, ÖSYM’nin tercih kılavuzunda yer alan nitelikleri taşıyor olmak.
3-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak,
4-7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 3’üncü maddesi kapsamında yapılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.
5-2022, 2023, 2024, 2025 ve 2026 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ’in 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
DSİ 328 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
128 Mühendis
2 Tekniker
3 Avukat
59 Büro Personeli
121 Destek Personeli
15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi