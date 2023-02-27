Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DSİ personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) merkez ve taşra teşkilat görevlendirme üzere 1273 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. 11-23 Ocak tarihleri arasında tamamlanan DSİ personel alımı başvurularının ardından başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. DSİ'den konuya ilişkin kritik açıklama geldi. İşte 2023 DSİ personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sonuç sorgulama ekranı...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • DSİ başvuru sonuç sorgulama: 2023 DSİ personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    DSİ personel alımı başvuru sonuçlarında geri sayım sürüyor. 11 Ocak tarihinde başlayan DSİ personel alımı başvuruları 23 Ocak tarihinde sona ermişti. Başvurularını tamamlayan adaylar başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. 7 Şubat'ta açıklanması planan DSİ personel alımı sonuçları deprem felakati nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki, "DSİ personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte DSİ personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı...
  • DSİ başvuru sonuç sorgulama: 2023 DSİ personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    DSİ BAŞVURULARI SONA ERDİ

    DSİ başvuruları "Kariyer Kapısı" internet adresi üzerinden 11-23 Ocak 2023 tarihleri arasında alındı..
  • DSİ başvuru sonuç sorgulama: 2023 DSİ personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden (DSİ) 1273 sözleşmeli personel alımı ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

    06/02/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi olan deprem felaketi, yıkıcı etkisini gösterdiği 10 ilimizle birlikte birçok ilimizi de etkilemiştir.
  • DSİ başvuru sonuç sorgulama: 2023 DSİ personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Genel Müdürlüğümüzce 17/01/2023 tarihinde merkez ve taşra teşkilatlarımızın tamamında toplam 1.273 sözleşmeli personel alımı için ilana çıkılmıştır. Başvuranlar arasında deprem bölgesinde yaşayanların da bulunduğu göz önünde bulundurularak hak kayıplarının önlenmesi ve herhangi bir mağduriyete yol açılmaması amacıyla 7 Şubat 2023 tarihinde açıklanması öngörülen başvuru sonuçlarının açıklanması ileri bir tarihe ertelenmiştir.
  • DSİ başvuru sonuç sorgulama: 2023 DSİ personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde www.dsi.gov.tr ayrıca bildirilecektir.

    BAŞVURU SONUCU TARİH DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
  • DSİ başvuru sonuç sorgulama: 2023 DSİ personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    PERSONEL ALIMI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

    KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecek.
  • DSİ başvuru sonuç sorgulama: 2023 DSİ personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.