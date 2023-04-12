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Bakan Kirişci açıkladı: DSİ 1727 işçi alımı yapacak!

Tarım Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Nisan ve Mayıs ayları boyunca merkez ve taşra teşkilatları için çeşitli branşlarda sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Açıklama sonrasında DSİ işçi alımı başvuru detayları ve şartlarına ilişkin sorgulamalar arttı. İşte, 2023 DSİ işçi alımı başvuru süreci hakkında bilgiler...

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  • DSİ İŞÇİ ALIMI başvuru sayfası ve şartları: 1727 Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı başvurusu ne zaman, başladı mı, branş dağılımı nasıl?

    DSİ personel alımı başvuru şartları ve süreci hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde 1727 sürekli işçi alımı yapılacağını açıkladı. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından merkez ve taşra teşkilatı için alınacak personel alımının detayları sorgulanıyor. İşte, merak edilen sorular ve yanıtları...
  • DSİ İŞÇİ ALIMI başvuru sayfası ve şartları: 1727 Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı başvurusu ne zaman, başladı mı, branş dağılımı nasıl?

    DSİ İŞÇİ ALIMI YAPACAK!

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra birimlerinde görev yapmak üzere nisan ve mayıs ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.
  • DSİ İŞÇİ ALIMI başvuru sayfası ve şartları: 1727 Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı başvurusu ne zaman, başladı mı, branş dağılımı nasıl?

    DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

    DSİ sürekli işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları henüz belli olmadı.
  • DSİ İŞÇİ ALIMI başvuru sayfası ve şartları: 1727 Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı başvurusu ne zaman, başladı mı, branş dağılımı nasıl?

    Başvuru detaylarının ilerleyen günlerde resmi internet site üzerinden açıklanması bekleniyor. DSİ işçi alımı başvuru tarihleri duyurulduğunda haberimiz güncellenecek.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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