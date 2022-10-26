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DSİ İŞKUR personel alımı başvuru şartları ve tarihleri 2022!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), İŞKUR üzerinden 17 farklı kadroya 157 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. 24 Ekim tarihi itibarıyla başlayan başvuların ne zaman sona ereceği, ve başvuru şartları birçok kişi tarafından yakından takip edliyor. Başvuru işlemleri İŞKUR üzerinden alınmaya devam ediyor. Peki DSİ personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? İşte DSİ personel alımı başvuru linki...

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  • DSİ İŞKUR personel alımı başvuru şartları ve tarihleri 2022! DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor?

    DSİ işçi alımı başvuruları 24 Ekim tarihi itibarıyla başladı. Online başvurular İŞKUR sayfası üzerinden sürerken, henüz başvuru yapmayan adaylar, başvuru şartlarını ve sürecin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki DSİ personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? İşte DSİ işçi alımı sürecine ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • DSİ İŞKUR personel alımı başvuru şartları ve tarihleri 2022! DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor?

    DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden personel alımı başvuruları başladı. KPSS şartı olmadan, en az İlkokul mezunu 157 işçi alımı yapılacak.Başvuru işlemleri 24-28 Ekim tarihleri arasında İŞKUR’dan gerçekleştirilecek. Başvuru yapmaya hazırlanan adayların genel başvuru şartlarını taşımaları gerekirken, süre dolduktan sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacak.
  • DSİ İŞKUR personel alımı başvuru şartları ve tarihleri 2022! DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor?

    DSİ İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    DSİ personel alımına başvuru yapabilmek için adayların İŞKUR’un resmi internet sitesine giriş yapması gerekmektedir. Buradan sisteme giriş yapan adaylar “ İşyeri Unvanı” kısmınına “ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ” yazarak mevcut ilanları inceleyebilir. İŞKUR giriş işlemi e-Devlet kapısı aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

     
  • DSİ İŞKUR personel alımı başvuru şartları ve tarihleri 2022! DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor?

    DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, En az İlkokul mezunu olmak, İlan tarihi olan 24/10/2022 tarihi itibariyle en fazla 35 yaşında olmak. (24/10/1987 tarihinden sonra doğmuş olmak), Askerliğini yapmış veya askerlikle ilgisi olmamak, Alım yapılacak meslekte ilgili sertifikaya ve bilgiye sahip olmak.

     
  • DSİ İŞKUR personel alımı başvuru şartları ve tarihleri 2022! DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor?

    KADRO BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

    Operatör 17 Şoför (Ağır vasıta) 5 Bakımcı Yağcı 9 Ambar İşçisiUsta 59Akaryakıtçı 1Sondaj işçisi 39Kompresör Operatörü 19Vinç operatörü 1Laborant 1Laborant Yardımcısı 2Topoğraf 1 Hidrolog 2 AşçıAşçı YardımcısıTeknisyen 3 Bekçi 1

     

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