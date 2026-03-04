DSİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, kura sonuçlarını ve mülakata/belge teslimine hak kazanan isim listelerini DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan bolge11.dsi.gov.tr adresi üzerinden takip edebilecekler.

Ayrıca her aday, başvuru yaptığı ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğünün duyurular kısmından da kendi durumunu kontrol edebilecek. Sonuçlar için adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacağı, internet sitesindeki duyurunun tebliğ mahiyetinde olduğu hatırlatıldı.

DSİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ