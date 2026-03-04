Canlı
        Haberler Bilgi Gündem DSİ KURA SONUÇ SORGULA EKRANI 2026: DSİ 1389 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? DSİ işçi alımı kura sonuçları isim listesi nereden bakılır?

        DSİ 1389 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

        Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçekleştirilen 1389 sürekli işçi alımı kapsamında yapılan kura çekimi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından binlerce adayın gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Asil ve yedek aday listelerinin yayımlanmasıyla birlikte işe alım sürecinin bir sonraki aşaması netlik kazanacak. Peki, DSİ 1389 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DSİ kura sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 18:36 Güncelleme:
        DSİ'nin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği 1389 işçi alımına ilişkin kura çekimi tamamlanırken, sonuçların ne zaman ilan edileceği adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Noter gözetiminde yapılan çekilişin ardından açıklanacak asil ve yedek listeleri, işe yerleşme umutlarını taşıyan binlerce kişi için belirleyici olacak. Peki, DSİ işçi alımı kura sonuçları hangi tarihte duyurulacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

        DSİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        DSİ kura çekimi 2 Mart Pazartesi günü saat 10:00‘da DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

        DSİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Doğrudan Noter Kurası (sınava tabi tutulmaksızın) ile atanacaklara ilişkin liste, sınava dahil edilecek adaylara ilişkin liste 09.03.2026 tarihinde DSİ 11.Bölge Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecektir.

        DSİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Adaylar, kura sonuçlarını ve mülakata/belge teslimine hak kazanan isim listelerini DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan bolge11.dsi.gov.tr adresi üzerinden takip edebilecekler.

        Ayrıca her aday, başvuru yaptığı ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğünün duyurular kısmından da kendi durumunu kontrol edebilecek. Sonuçlar için adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacağı, internet sitesindeki duyurunun tebliğ mahiyetinde olduğu hatırlatıldı.

        DSİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        DSİ KADRO BRANŞ DAĞILIMI

        DSİ Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek personellerin 1305'i noter kurası ile, 84'ü ise sınav ile alınacak.

        Noter kurası ile alınacak 1305 işçinin branş dağılımı:

        210 usta yardımcısı

        154 aşçı yardımcısı

        154 şoför

        140 düz işçi

        116 bakımcı-yağcı

        105 sürveyan

        69 sondaj işçisi

        66 treyler operatör yardımcısı

        64 laborant yardımcısı

        59 teknisyen

        58 topoğraf

        44 bekçi,

        19 su dağıtım teknisyeni

        15 akaryakıtçı

        13 hidrolog yardımcısı

        7 jeofizik teknisyeni

        5 alet operatörü

        2 teknik ressam

        2 pompaj istasyonu operatörü

        1 döşemeci yardımcısı

        1 fotoğrafçı

        1 kompresör operatörü

        Yazılı, sözlü ve uygulama sınavı ile alınacaklar:

        84 operatör

