Gözler kura sonuçlarına çevrildi! DSİ 1389 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçekleştirilen 1389 sürekli işçi alımı kapsamında yapılan kura çekimi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından binlerce adayın gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Asil ve yedek aday listelerinin yayımlanmasıyla birlikte işe alım sürecinin bir sonraki aşaması netlik kazanacak. Peki, DSİ 1389 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DSİ kura sonuç tarihi...
DSİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
DSİ kura çekimi 2 Mart Pazartesi günü saat 10:00‘da DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
DSİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Doğrudan Noter Kurası (sınava tabi tutulmaksızın) ile atanacaklara ilişkin liste, sınava dahil edilecek adaylara ilişkin liste 09.03.2026 tarihinde DSİ 11.Bölge Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecektir.
DSİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, kura sonuçlarını ve mülakata/belge teslimine hak kazanan isim listelerini DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan bolge11.dsi.gov.tr adresi üzerinden takip edebilecekler.
Ayrıca her aday, başvuru yaptığı ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğünün duyurular kısmından da kendi durumunu kontrol edebilecek. Sonuçlar için adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacağı, internet sitesindeki duyurunun tebliğ mahiyetinde olduğu hatırlatıldı.
DSİ KADRO BRANŞ DAĞILIMI
DSİ Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek personellerin 1305'i noter kurası ile, 84'ü ise sınav ile alınacak.
Noter kurası ile alınacak 1305 işçinin branş dağılımı:
210 usta yardımcısı
154 aşçı yardımcısı
154 şoför
140 düz işçi
116 bakımcı-yağcı
105 sürveyan
69 sondaj işçisi
66 treyler operatör yardımcısı
64 laborant yardımcısı
59 teknisyen
58 topoğraf
44 bekçi,
19 su dağıtım teknisyeni
15 akaryakıtçı
13 hidrolog yardımcısı
7 jeofizik teknisyeni
5 alet operatörü
2 teknik ressam
2 pompaj istasyonu operatörü
1 döşemeci yardımcısı
1 fotoğrafçı
1 kompresör operatörü
Yazılı, sözlü ve uygulama sınavı ile alınacaklar:
84 operatör