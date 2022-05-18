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DSİ personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? DSİ 3 bin 231 personel alımı yapacak!

DSİ personel alımı başvuru tarihleri merak ediliyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 bin 231 personel alımı yapacağını duyurdu. Açıklama ardından gözler DSİ başvuru tarihleri ve şartlarına çevrildi. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

  • 01
    DSİ personel alımı için heyecanlı bekleyiş! 2022 DSİ personel alımı başvuruları ne zaman, koşulları neler?

    DSİ personel alımı için başvurular ne zaman? sorusu gündemdeki yerini koruyor. Önceki tarihlerde bünyesine 1833 kişilik personel alan DSİ bu sene görevlendirilmek üzere 3 bin 231 personel alımı yapacak. Yapılan açıklamada, 1114 Mühendis, 196 Destek Personel, 1060 Muhafaza Memuru gibi pek çok alanda alımların yapılacağı ifade edildi. İşte, DSİ 2022 personel alımı hakkında...
  • 02
    DSİ personel alımı için heyecanlı bekleyiş! 2022 DSİ personel alımı başvuruları ne zaman, koşulları neler?

    DSİ 3 BİN 231 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

    DSİ ve OGM bünyesinde personel alımı yapılacağı 2022 Mart ayında yayınlanan duyuruda belirtilmişti. OGM bünyesinde Orman Muhafaza Memuru ve Mühendis kadrolarında 1833 alım gerçekleştirilmesinin ardından gözler 3 bin 231 kişilik DSİ personel alımı başvurularına çevrildi.
  • 03
    DSİ personel alımı için heyecanlı bekleyiş! 2022 DSİ personel alımı başvuruları ne zaman, koşulları neler?

    DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine 3 bin 231 personel alımı başvuruları için net bir tarih yok. DSİ personel alımı ilanının Haziran ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.
  • 04
    DSİ personel alımı için heyecanlı bekleyiş! 2022 DSİ personel alımı başvuruları ne zaman, koşulları neler?

    DSİ PERSONEL ALIMI KOŞULLARI NELER?

    OGM ve DSİ personel alımlarına ilişkin bir ilan henüz yayınlanmadı ancak daha önce OGM personel alımlarında sunulan başvuru şartları şöyle:

    1. Türk vatandaşı olmak,

    2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

    3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak;
  • 05
    DSİ personel alımı için heyecanlı bekleyiş! 2022 DSİ personel alımı başvuruları ne zaman, koşulları neler?

    4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

    5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

    6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

    7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
  • 06
    DSİ personel alımı için heyecanlı bekleyiş! 2022 DSİ personel alımı başvuruları ne zaman, koşulları neler?

    DSİ PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

    1114 Mühendis, 1060 Muhafaza Memuru, 392 veteriner Hekim, 196 Destek Personeli, 182 Büro Personeli, 100 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 50 Bekçi, 24 Avukat, 23 Laborant, 23 Biyolog, 23 Diğer Teknik Hizmet personeli, 12 Pilot, 10 Tekniker, 10 Sağlık Teknikeri, 6 Teknisyen, 6 Helikopter Makinisti

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