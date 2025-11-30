DSİ personel alımı kura çekimi ne zaman? 2025 DSİ kura takvimi, kadro ve branş dağılımı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 1389 personel alımı yapılacağını açıkladı. Başvuruların sona ermesiyle gözler kura takvimine çevrildi. Peki DSİ personel alımı kura çekimi ne zaman? İşte, 2025 DSİ kura takvimi, kadro ve branş dağılımı

DSİ PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

DSİ tarafından yayımlanan personel alımı kılavuzu sonrasında kura takvimi belli oldu.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öncelikliler de dahil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 2 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

DSİ 1389 PERSONEL ALIMI KADRO ve BRANŞ DAĞILIMI

DSİ İŞÇİ ALIMI İÇİN KADROLAR BELLİ OLDU

DSİ bünyesine noter kurasıyla 210 usta yardımcısı, 154 aşçı yardımcısı, 154 şoför, 140 düz işçi, 116 bakımcı-yağcı, 105 sürveyan, 69 sondaj işçisi, 66 treyler operatör yardımcısı, 64 laborant yardımcısı, 59 teknisyen, 58 topoğraf, 44 bekçi, 19 su dağıtım teknisyeni, 15 akaryakıtçı, 13 hidrolog yardımcısı, 7 jeofizik teknisyeni, 5 alet operatörü, 2 teknik ressam, 2 pompaj istasyonu operatörü ve birer döşemeci yardımcısı, fotoğrafçı ve kompresör operatörü olmak üzere 1305 işçi alınacak.

DSİ PERSONEL ALIMI KURA SÜRECİ

Adayların, 08–19 Aralık 2025 tarihleri arasında ilanda belirtilen belgeleri ilgili Bölge Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. Bu tarihe kadar evrak teslim etmeyenler kura listesine alınmayacak.

Başvurulara ilişkin evrak kontrolü, 22 Aralık 2025 – 22 Şubat 2026 arasında yapılacak. Kuranın yeri ve saati ise yalnızca alım yapan Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinde duyurulacak; adaylara posta yoluyla bildirim yapılmayacak.

İşçi alım sürecine dair tüm duyurular ve istenen belgeler yine bölge müdürlüklerinin internet adreslerinden takip edilebilecek. Ayrıca, şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların başvuruları süreç boyunca iptal edilebilecek.

Evrak kontrolünden önce başvuruları olumlu olan adayların listesi İŞKUR tarafından belirlenecek. Bu kapsamda başvuru sonuç tarihi henüz belli değil. Güncel duyuruları DSİ ve İŞKUR üzerinden takip etmeniz önem arz edecek.

