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DSÖ: Remdesivir'in koronavirüs hastalarının hayatta kalmalarına yardımcı olduğuna dair kanıt yok

Dünya Sağlık Örgütü, Remdesivir'in koronavirüs (Covid-19) hastalarının hayatta kalmalarına yardımcı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirdi

DSÖ açıkladı! Koronavirüs tedavisinde kullanılan o ilaçlarla ilgili uyarı! - Haberler
DSÖ açıkladı: Hiçbir kanıt yok
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AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinde kullanılan antiviral olan Remdesivir'in Covid-19 hastalarının hayatta kalmalarına ve solunum ihtiyacına yardımcı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirdi.

"HASTANEDE HASTALARI TEDAVİ ETMEK İÇİN GİDEREK DAHA FAZLA KULLANILIYOR"

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, "Remdesivir, şiddetli Covid-19 vakaları için potansiyel etkili bir tedavi yöntemi olarak dünya çapında ilgi gördü ve hastanede hastaları tedavi etmek için giderek daha fazla kullanılmaktadır. Ancak klinik uygulamadaki rolü belirsizliğini koruyordu"ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, DSÖ'nün Covid-19 tanısı konmuş 7 bin hastaya dayandırdığı 4 farklı araştırma sonucuna göre, ilacın Kovid-19 tanısıyla hastaneye yatırılanlara tavsiye edilmediği, hastaların ne kadar hasta olduklarına bakılmaksızın, hayatta kalmalarına ve solunum ihtiyacına yardımcı olduğuna dair de hiçbir kanıt bulunamadığı kaydedildi.

DSÖ GENEL BAŞKANI DA AÇIKLAMA YAPTI

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Remdesivir" adlı antiviral ilaç, hidroksiklorokin ve AIDS tedavisinde kullanılan lopinavir/ritonavir bileşiminin, Covid-19 kaynaklı ölümler ve hastanede kalış süreleri üzerinde çok az etkisi olduğunun veya hiç etkisi olmadığının ortaya çıktığını belirtmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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