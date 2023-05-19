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Haberler Sağlık
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DSÖ, bulaşıcı olmayan hastalıklardaki artış eğilimine karşı uyarıda bulundu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son yıllarda bulaşıcı olmayan hastalıklarda artış eğilimine ve bunun sebep olduğu tehlikelere karşı uyardı

DSÖ, bulaşıcı olmayan hastalıklardaki artış eğilimine karşı uyarıda bulundu
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AA

DSÖ, Covid-19 salgınının etkisine ilişkin yeni rakamlar ve sağlıkla ilgili sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik ilerlemeye ilişkin en son istatistikleri içeren, 2023 Dünya Sağlık İstatistikleri raporunu yayımladı.

2022'ye kadarki verileri içeren rapora göre, 2000-2015 yıllarında görülen eğilimlerle karşılaştırıldığında, son yıllarda sağlık alanındaki ilerlemede durgunluk yaşanıyor.

İklim değişikliği ve bulaşıcı olmayan hastalıkların büyüyen tehdidine karşı uyarı yapılırken bu konuda ortak müdahale çağrısında bulunuldu.

Covid-19 nedeniyle 2020-2021 yıllarında dünya genelinde 336,8 milyon kişi yaşamını yitirdi.

2000'den bu yana anne ve çocuk sağlığında önemli gelişmeler yaşanırken anne ölümleri üçte bir oranında, çocuk ölümleri ise yarı yarıya azaldı.

HIV, tüberküloz ve sıtma gibi bulaşıcı hastalıkların oranı azalırken bu durum 2000'de 67 olan ortalama yaşam süresinin 2019'da 73'e çıkmasına katkıda bulundu.

Salgın süreci, sağlıkla ilgili birçok göstergeye olumsuz etkide bulunurken yüksek kaliteli sağlık hizmetlerine erişim, rutin aşılamalar ve finansal korumaya erişimde eşitsizliklere de neden oldu. Bu sebeple sıtma ve veremdeki iyileşme eğilimleri tersine dönerken, daha az kişi ihmal edilmiş tropikal hastalıklar nedeniyle tedavi edilebildi.

Genel olarak sağlıkta yaşanan ilerlemelere rağmen bulaşıcı olmayan hastalıkların neden olduğu ölümlerin oranı her yıl istikrarlı arttı ve halen her yıl yaşanan tüm ölümlerin dörtte üçüne neden oluyor.

SAĞLIK VE SAĞLIK SİSTEMLERİNE YATIRIM ÇAĞRISI

Bu eğilimin devam etmesi halinde, 2050'ye kadar her yıl yaşanan 90 milyon ölümün yaklaşık yüzde 86'sının bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanacağı tahmin ediliyor. 2019'dan bu yana, bulaşıcı olmayan hastalıklar nedeniyle yaşanan ölümlerde yaklaşık yüzde 90'lık artış yaşandı.

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Dünya Sağlık İstatistikleri, DSÖ'nün dünyanın sağlık durumuna ilişkin yıllık sağlamasıdır. Rapor hayatlar, geçim kaynakları, sağlık sistemleri, topluluklar, ekonomiler ve toplumlar üzerinde çok büyük ve artan bir bedele neden olan bulaşıcı olmayan hastalık tehdidine dair net bir mesaj veriyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, raporun, DSÖ'nün sürdürülebilir kalkınma amaçlarına doğru yeniden yönelmek için sağlık ve sağlık sistemlerine yapılan yatırımlarda önemli artış yapılması çağrısında bulunduğunu da vurguladı.

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