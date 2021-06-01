Covid-19 sigara içenlerin ölüm riskini yüzde 50 artırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

DSÖ Türkiye Temsilcisi Berdyklychev: Covid-19 sigara içenlerin ölüm riskini yüzde 50 artırıyor

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Berdyklychev, "Covid-19 salgınının, sigara içenlerin hastalığa yakalanma ve ölüm riskini yüzde 50 artırdığını söyleyebilirim" dedi

DSÖ Türkiye Temsilcisi Berdyklychev: Covid-19 sigara içenlerin ölüm riskini yüzde 50 artırıyor
Covid-19 sigara içenlerin ölüm riskini yüzde 50 artırıyor
0:00 / 0:00
AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Yeşilay'ın katkılarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Gülhane Külliyesi'nde "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla panel düzenlendi.

Çevrim içi gerçekleşen panelde konuşan DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, selamlama konuşmasını Türkçe yaptı.

Berdyklychev, tütün kullanımının kardiyovasküler ve solunum yolu hastalıklarına ve kansere yakalanmada önemli bir risk faktörü olduğunu söyledi.

Tütün endüstrisinin hedefinde olan düşük ve orta gelirli ülkelerde her yıl 8 milyondan fazla kişinin hayatını tütün nedeniyle kaybettiği bilgisini paylaşan Berdyklychev, "Tütün, sigara içmeyenler için de ölümcül risk taşıyor. Sigara dumanında etkilenen yılda 1,2 milyon kişi hayatını kaybediyor. Covid-19 salgınının, sigara içenlerin hastalığa yakalanma ve ölüm riskini yüzde 50 artırdığını söyleyebilirim" dedi.

Berdyklychev, tütünün sağlığa zararının yanı sıra ailelere ve ülkelere büyük ekonomik yük getirdiğini kaydederek "Bu insani ve ekonomik trajedi sarsıcı ama aynı zamanda önlenebilir bir durum. Bunun için çeşitli araçlar mevcut. Bu araçlardan biri DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'dir. Dünya Sağlık Örgütü ülkelerin bu sözleşmeleri uygulamalarına destek olmak için tütün talebini azaltmayı amaçlayan MPOWER adlı bir politika paketi geliştirmiştir. Türkiye, MPOWER tarafından önerilen tüm önlemlerde en yüksek başarıya ulaşan ilk ülkelerden biri olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Türk hükümetinin tütün kontrolü konusunda en yüksek düzeyde politikalar yürüttüğünü belirten Berdyklychev, "Hükümet, DSÖ, diğer uluslararası sağlık kuruluşları ve STK arasındaki iş birliğinin mükemmel bir örneği niteliğinde. Bu başarı DSÖ genel direktörü tarafından diğer ülkelere örnek gösteriliyor." şeklinde konuştu.

Berdyklychev, DSÖ'nün tüm ülkelere tütünün bırakılması konusunda destek vermeye hazır olduğunu belirterek "Tütünü bırakmak isteyen milyonlarca tütün kullanıcısını desteklemek için DSÖ küresel çapta #CommitToQuit (Bırakan kazanır) kampanyası başlatmıştır. Şu anda kampanya kapsamında Türkiye dahil 29 odak ülke ile doğrudan çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Temsilci, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'un, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü"nün 2021 ödülüne layık görüldüğünü hatırlatarak Durgut'u tütün tüketimine karşı verdiği mücadeleden dolayı kutladı.

31 MAYIS DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, pasif içiciler dahil her yıl 8 milyon kişinin ölümüne sigaranın neden olduğunu belirtti.

Akciğer hastalıklarının en önemli nedenlerinden olan sigara, aynı zamanda akciğer kanserine bağlı ölümlerin yüzde 90’ının nedeni olarak açıklanıyor. DSÖ, sigarayla mücadeleye dikkati çekmek ve kamuoyu oluşturmak amacıyla her yıl 31 Mayıs’ı Dünya Tütünsüz Günü olarak ilan etmişti.

Dünyadaki 1 milyar 100 milyon sigara kullanıcısının yaklaşık yüzde 80’inin düşük ve orta gelirli ülkelerden olduğu belirtiliyor.

İstatistiklere göre dünyada üretilen sigaraların yüzde 55’i Asya, yüzde 11,8’i Afrika ve Orta Doğu, yüzde 10,8’i Orta ve Doğu Avrupa, yüzde 9,3’ü Batı Avrupa, yüzde 8,9’u Latin ve yüzde 4,7’si ise Kuzey Amerika’da satılıyor.

2000 yılında yüzde 27 olan tütün tüketiminin küresel ölçekte düzenlenen kampanyalarla bu oranın 2016’da yüzde 20’ye kadar gerilediği belirtiliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Malezya'da Kovid-19 nedeniyle tam karantina uygulaması başlatıldı
SAĞLIKMalezya'da tam karantina uygulaması başladı
Her göz tümörü kanser midir? - Prof. Dr. Samuray Tuncer
SAĞLIKHer göz tümörü kanser midir?
Sıcaklık kaynaklı ölümlerin yüzde 37'sine küresel ısınmanın yol açtığı tespit edildi
SAĞLIKSıcaklık kaynaklı ölümlerin yüzde 37'sine küresel ...
Son dakika haberi Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 6 bin 493
SAĞLIKYeni vaka sayısı açıklandı
Sağlık Bakanlığı, birinci ve ikinci doz aşı olanların sayısını açıkladı
SAĞLIKSağlık Bakanlığı, birinci ve ikinci doz aşı olanların ...
31 Mayıs korona tablosu 2021 açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Korona sonrası öksürük nörolojik olabilir
SAĞLIKKorona sonrası öksürük ciğerlerle ilgili olmayabilir
Sessiz pandemi: Yılda 8 milyon insan ölüyor - Haberler
SAĞLIKSessiz pandemi: Yılda 8 milyon insan ölüyor
Prof. Dr. Mandal: Her şey planlandığı gibi giderse kasımda yerli VLP aşısı kullanımda
SAĞLIKTÜBİTAK Başkanı: Kasımda yerli VLP aşısı kullanımda
Sütteki hileye dikkat! - Haberler
SAĞLIKSütteki hileye dikkat!