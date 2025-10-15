Dua Lipa dünya turnesinin ortasında İspanyolca eğitimini tamamladı

Müzik dünyasında başarısını kanıtlayan dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, başarısına bir yenisini daha ekleyerek, İspanyolca sınavını geçip dil eğitimi sertifikası almasını kutladı.

30 yaşındaki Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı, kendisinin ve İspanyolca öğretmeninin görüntülü konuşmada çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, "Ben de bu sabah GCSE İspanyolcamdan mezun oldum" dedi.

GCSE olarak adlandırılan Genel Ortaöğretim Sertifikası, İngiltere eğitim sistemi içinde bir köşe taşı olarak değerlendiriliyor, akademik bir yeterliliği ifade ediyor.

Şu sıralar 'Radical Optimism' adlı dünya turnesine de devam eden Dua Lipa, İspanyolca öğretmenine de "Seni seviyorum. En iyi öğretmen sensin" diye seslendi.

Ancak ünlü şarkıcı, aldığı sertifikayla da yetinmediğini, bir sonraki mücadelesine hazırlanırken A seviyesi birinci sınıf İspanyolca ders kitabının fotoğrafını da paylaşarak belli etti. Üst seviye İspanyolca kitabı paylaşımına da "Sonraki" notunu düştü.

İngiltere'nin Londra şehrinde doğup büyüyen Dua Lipa, Sylvia Young Tiyatro Okulu'nda sanat eğitimi aldı, daha sonra kendi şarkılarını SoundCloud ve YouTube'a yüklemesiyle tanındı, dünya çapında pop yıldızı haline geldi.