        Dua Lipa'nın nişanlısı Callum Turner 'James Bond' olmaya çok yakın

        Dua Lipa'nın nişanlısı Callum Turner 'James Bond' olmaya çok yakın

        Dua Lipa'nın nişanlısı Callum Turner, Daniel Craig'den sonra boşalan 'James Bond' rolü koltuğunu doldurabilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2025 - 11:22 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:22
        'James Bond' olmaya çok yakın
        Daniel Craig'den sonra yeni James Bond'un kim olacağı merak konusu... '007' kod adlı meşhur ajan Bond için son dönemde adı geçen isim, İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın nişanlısı olarak da tanınan oyuncu Callum Turner.

        Dua Lipa ve Callum Turner çifti bir yıl önce nişanlandı
        Dua Lipa ve Callum Turner çifti bir yıl önce nişanlandı

        Daha önce Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Idris Elba, James Norton ve Martin Compston gibi ünlü isimlerin adının geçtiği ancak hiçbiri resmiyet kazanmayan Bond adaylarından sonra, yeni favori olarak İngiliz oyuncu Callum Turner gösteriliyor.

        Callum Turner; 'Dune: Çöl Gezegeni' (Dune), 'Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı' (Blade Runner 2049) ve 'Sicario' gibi yapımlarla tanınan Denis Villenueve'ün yöneteceği yeni James Bond filminde başrol için en çok öne çıkan isim haline geldi.

        İngiliz basınında, bahis şirketlerinde Callum Turner'ın favoriler arasında yer aldığına dikkat çekilirken, 35 yaşındaki oyuncunun Henry Cavill, Theo James ve Harris Dickinson gibi rakiplerinin önüne geçtiği aktarıldı.

        Yeni James Bond filmini, 'Peaky Blinders' dizisinin senaristi, İngiliz yazar Steven Knight kaleme alacak.

        Bond serisinin son beş filminde ajan rolünü Daniel Craig canlandırmıştı. Serinin geleceğine dair projeler, bu yılın başında Amazon MGM Studios'un James Bond markasının haklarını devralmasıyla yeniden şekilleniyor.

        #Callum Turner
        #Dua Lipa
        #james bond
        #film
