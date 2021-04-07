Dubai'de 18 bin dolara gökyüzünde iftar!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaJETTE İFTAR... Son dakika: 18 bin dolara gökyüzünde iftar
ABONE OL

Dubai'de 18 bin dolara gökyüzünde iftar!

Dubai merkezli Jetex özel havacılık şirketi müşterilerine Ramazan ayı boyunca gökyüzünde iftar hizmeti sunacağını açıkladı. Havacılık şirketi, iki kişilik iftar menüsünün fiyatının 18 bin dolar (146 bin TL) olduğunu açıklandı.

JETTE İFTAR... Son dakika: 18 bin dolara gökyüzünde iftar
Dubai'de 18 bin dolara gökyüzünde iftar!
0:00 / 0:00
DHA

Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, '11 Ayın Sultanı' olarak bilinen Ramazan'ı karşılamaya hazırlanıyor.

Birleşik Arap Emirliği'nin (BAE) en yüksek nüfuslu emirliği Dubai merkezli özel havacılık şirketi Jetex, Ramazan ayı boyunca müşterileri için gökyüzünde iftar hizmeti sunacağını açıkladı.

Havacılık şirketi gökyüzündeki iftar hizmetine ilişkin yaptığı açıklamada, müşterilerin Jetex VIP Terminali'nde şoförlü lüks araç tarafından karşılandığını ifade ederek jete taşındığını belirtti.

ŞU ANA KADAR 15 REZERVASYON

Dubai'deki dev gökdelen ve gün batımı manzaralı iki kişilik iftar organizasyonunun bedelinin 18 bin dolar (146 bin TL) olduğu ifade edildi.

Şirket şu ana kadar 15 kişinin iftar rezervasyonunda bulunduğunu açıkladı. Şirket, Ramazan ayı boyunca elde edilecek gelirin BAE merkezli küresel bir hayırsever organizasyonu olan Dubai Cares'a bağışlanacağını kaydetti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

GURUR... Son dakika: Türk SİHA'larına bir övgü daha
DÜNYASiyaset bilimci Fukuyama'dan Türk SİHA'larına övgü!
Aşı oldu, öldü! SON DAKİKA: Fransa'da AstraZeneca'ya suç duyurusu!
DÜNYAFransa'da AstraZeneca'ya suç duyurusu!
YENİ DALGA... Son dakika: ABD'den korkutan koronavirüs açıklaması
DÜNYAABD'de korkutan 'yeni dalga' açıklaması!
SON DAKİKA: Brezilya'da korkunç koronavirüs tablosu: Son 24 saatte 4 bini aşkın kişi hayatını kaybetti!
DÜNYABrezilya'da korkunç tablo!
ABD'de tüm yetişkinlerin aşı programına dahil edilmesinde son tarih 19 Nisan'a çekildi
DÜNYAABD'de 19 Nisan'a kadar tüm yetişkinler aşı ...
Kanada’da 62 yaşındaki hasta Müslüman'ı öldüren polis suçsuz bulundu
DÜNYAKanada’da bir Müslüman'ı öldüren polis suçsuz bulundu
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, "ayrılıkçıların" ülkedeki gösterileri istismarına izin vermeyeceklerini söyledi
DÜNYACezayir Cumhurbaşkanı: Ayrılıkçılara müsamaha ...
Brezilya'da Kovid-19'dan bir günde ilk kez 4 binden fazla kişi öldü
DÜNYABrezilya'da günlük Kovid-19 ölümleri ilk kez 4 bini ...
Nijerya'da silahlı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti
DÜNYANijerya'da silahlı saldırılarda 8 kişi hayatını ...
Sudan kabinesi, İsrail’i boykot yasasını iptal kararı aldı
DÜNYASudan, İsrail’i boykot yasasını iptal etti