Kastamonu'da yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.Bir yakınlarının düğününden dönenlerin bulunduğu yolcu minibüsü, Kastamonu-İhsangazi kara yolu İbişler köyü mevkisinde kamyonetle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüs, yaklaşık 30 metre sürüklendi.
Kamyonet ise yol kenarındaki tarlaya devrildi.Kazada 1 kişi olay yerinde kaybetti, 2'si ağır 11 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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