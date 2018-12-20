Gaziantep'te, 20 Ağustos 2016'da, terör örgütü DEAŞ'ın, sokak düğününü hedef alan bombalı saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 57 kişi yaşamını yitirmişti. Soruşturma kapsamında 16 Ekim 2016'da hücre evine düzenlenen operasyonda, örgütün il genelindeki faaliyetlerini planlayan, lojistik destek sağlayan ve "canlı bomba" hücrelerini yöneten sorumlusu Mehmet Kadir Cebael, Şehitkamil İlçesi'nde saklandığı evde operasyonla etkisiz hale getirilmiş, aynı gün başka bir canlı bombanın ise üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 3 polis şehit olmuştu.

DURUŞMAYA TUTUKLU SANIKLAR DA KATILDI

AA'da yen alan habere göre Gaziantep'te sokak düğününü hedef alan, 57 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin dava, güvenlik gerekçesiyle Kayseri'ye nakledilmişti. Duruşma, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerekirken, tutuklu ve müşteki sayısının fazlalığı nedeniyle adliyenin konferans salonunda yapıldı.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdurrahman el-Najjar, Enes Karataş, Ahmet Köşgeroğlu, Hacı Polat, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Yunus Sarı, Mehmet Şahin Erğan, Ali Çalıkuşu ve Mehmet Çalıkuşu, tutuksuz sanık Fadile Cebael ile bazı müştekiler ve avukatları hazır bulundu. Duruşmayı HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul da takip etti.

SAVCILIK MÜTALAASINI MAHKEMEYE SUNDU

Kapalı oturumda görülen duruşmada mütalaasını sunan savcı, sanıklar Abdurrahman el-Najjar, Ahmet Köşgeroğlu, Hacı Polat, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Mehmet Şahin Erğan, Ali Çalıkuşu ve Mehmet Çalıkuşu, Fadile Cebael ve çocuk sanık H.N.C. hakkında, "anayasayı ihlal" suçundan birer, 57 kişinin ölümü ve sonrasında 3 polisin şehit edilmesi olaylarına ilişkin de "kasten öldürme" suçundan her sanık için 60 kez olmak üzere toplam 61 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

DURUŞMA 14 MART 2019'A ERTELENDİ

Savcı, 10 sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs, "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından da cezalandırılmalarını, sanıklar Enes Karataş ve Yunus Sarı'nın ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmederek, sanık ve avukatların esasa ilişkin savunma yapmak için süre talep etmelerinin ardından duruşmayı 14 Mart 2019'a erteledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ