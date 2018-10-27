Türklerin yoğun yaşadığı Almanya'nın Siegburg kentinde 29 Nisan'da yapılan bir düğünde, gelini almaya giden erkek tarafı, bir apartmanın önünde havaya ateş açtı. Silah seslerini terör saldırısı sanan çevredeki Almanlar paniğe kapıldı. Ortalığı savaş alanına çeviren magandaların görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca Alman polisi harekete geçti.

HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILABİLİR

Posta gazetesinde yer alan habere göre aralarında orta yaşlı bir kadının da bulunduğu magandaları aylardır arayan polis, önceki gün şüphelilerin fotoğraflarını kamuoyuna dağıttı ve "Bu kişileri tanıyanlar bizimle temasa geçsin. Haklarında huzuru bozmaktan ve silah bulundurma yasasına aykırılıktan soruşturma var" diye çağrıda bulundu. Şüphelilere hapis istemiyle dava açılabileceği öğrenildi.

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