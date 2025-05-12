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        Haberler Magazin Düğün salonları telif ödeyecek

        Düğün salonları telif ödeyecek

        Düğün salonlarından telif alma uygulaması başladı. MESAM, Avcılar'daki bir düğün salonuyla anlaşma imzalayarak telif konusunda bir büyük adım attı

        Giriş: 12.05.2025 - 10:06 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:37
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        Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, geçtiğimiz hafta Habertürk'e verdiği röportajda, düğün salonlarından telif almak için çalışmalar yaptıklarını dile getirmişti.

        "Mücadele başlattık"
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        MESAM tarafından, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yer alan halka açık alanlarda yapılan müzik yayınları hakkında telif hakkı ödenmesiyle ilgili madde uyarınca, düğün salonlarından telif hakkı ücreti toplanmaya başladı. Bu kapsamda MESAM Başkanı Recep Ergül, Avcılar'daki düğün salonunun işletmecisi Halis Aslan ile telif anlaşması imzaladı. Düğün salonları; yılda bir düğün olsa da 365 düğün olsa da yıllık telif ücreti olarak yılda 6.500 TL ödeyecek.

        Düğün salonunda; gelinle damadın imza töreninden sonra bir imza töreni de Recep Ergül ile Halis Aslan arasında gerçekleştirildi.

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        MESAM Başkanı Recep Ergül, yaptığı açıklamada; "Kamuoyunda şöyle bir yanlış algı var. Bu olay gelin ve damatlara ek bir yük getirecek mi? Asla bir yük getirmez. Konunun muhatapları gelin, damatlar ve aileleri değil. Bunun muhatapları düğün salonu sahipleri" dedi

        "KONUNUN MUHATAPLARI GELİN, DAMAT VE AİLELER DEĞİL"

        Yapılan uygulamayla ilgili açıklama yapan MESAM Başkanı Recep Ergül; "Düğün salonlarıyla ilgili operasyonu bizzat kendim yürütüyorum, sahada herhangi bir aksaklıkla karşılaşmayalım diye. Şimdi bizim bugün buraya gelişimizin sebebi, bu düğün salonunda müzik çalınıyor mu, çalınmıyor mu? Bunun tespitini yapmak. Çalındığını tespit ettik ve onlara bir ceza falan kesmeyeceğiz. Sadece çaldıkları müziklerin telifini talep ediyoruz. Bu telif bir düğün başına 65 liraya tekabül ediyor, yıllık 6 bin 500 lira. Biz yılda ortalama 100 düğün üzerinden hesap yapıyoruz. Metrekare hesabına girmiyoruz. Yani metrekare hesabına girersek, canlı müzik çalınıyor. Bu daha yüksek tutacağı için düğün salonlarının da mağdur olmaması için, salon sahiplerinin rahat ödeme yapabilmesi için yıllık 6 bin 500 lira talep ediyoruz. Şimdi, '5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu' MESAM’a bu yetkiyi veriyor. Diyor ki, 'Sizin üyeleriniz olan söz yazarı, besteci, aranjörlerin haklarını gidin, toplayın' diyor. Ama bugüne kadar her ne kadar 74 yıldır uygulamada olsa da bu yasa pek uygulanamamıştı. Çünkü sırayla önce dijital radyo ve televizyonlar derken, düğün salonlarına ancak sıra geldi. Bugün burada bulunmamızın sebebi bu. Biraz sonra gelin ve damada da takımızı takacağız. Kamuoyunda şöyle bir yanlış algı var. Bu olay gelin ve damatlara ek bir yük getirecek mi? Asla bir yük getirmez. Konunun muhatapları gelin, damatlar ve aileleri değil. Bunun muhatapları düğün salonu sahipleri. Bu 6 bin 500 lira yıllık telif bedelini de onlar ödeyecek. Gelin ve damat ödemeyecek" dedi.

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        #düğün salonları
        #Recep Ergül
        #MESAM
        #telif
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