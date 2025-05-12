Düğün salonları telif ödeyecek

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, geçtiğimiz hafta Habertürk'e verdiği röportajda, düğün salonlarından telif almak için çalışmalar yaptıklarını dile getirmişti.

MESAM tarafından, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yer alan halka açık alanlarda yapılan müzik yayınları hakkında telif hakkı ödenmesiyle ilgili madde uyarınca, düğün salonlarından telif hakkı ücreti toplanmaya başladı. Bu kapsamda MESAM Başkanı Recep Ergül, Avcılar'daki düğün salonunun işletmecisi Halis Aslan ile telif anlaşması imzaladı. Düğün salonları; yılda bir düğün olsa da 365 düğün olsa da yıllık telif ücreti olarak yılda 6.500 TL ödeyecek.

Düğün salonunda; gelinle damadın imza töreninden sonra bir imza töreni de Recep Ergül ile Halis Aslan arasında gerçekleştirildi.

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MESAM Başkanı Recep Ergül, yaptığı açıklamada; "Kamuoyunda şöyle bir yanlış algı var. Bu olay gelin ve damatlara ek bir yük getirecek mi? Asla bir yük getirmez. Konunun muhatapları gelin, damatlar ve aileleri değil. Bunun muhatapları düğün salonu sahipleri" dedi