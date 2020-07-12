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Düğünde fenalaşan Hamza Ediz Sertel hayatını kaybetti

Antalya'da ailesiyle gittiği düğünde fenalaşan 12 yaşındaki Hamza Ediz Sertel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Hamza Ediz Sertel
AA

Antalya'nın Kaş ilçesinde ailesiyle gittiği düğünde fenalaşan 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yeşilköy Mahallesi'ndeki düğünde arkadaşlarıyla oynarken rahatsızlanan Hamza Ediz Sertel, Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınan Sertel'in cenazesi, Kaş'ta toprağa verilecek.

"YILAN ISIRMIŞ OLABİLİR"

Hayatını kaybeden Hamza Ediz Sertel'in dayısı Bülent Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailecek düğüne gittiklerini, mahalle arasında çocuklarla oynayan yeğeninin fenalaştığını söyledi.

Yere düşen Hamza'nın önce arkadaşları tarafından ayağa kaldırıldığını belirten Ergün, "Yeğenimi hemen sağlık ocağına götürdük. Durumu ağırlaşınca, Kaş Devlet Hastanesine sevk ettiler. Yavrumuz orada hayatını kaybetti. Ayağında üç diş izi vardı. Yılan ısırmış olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

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