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Düğüne 6 hamile kadınla katılan fenomenin, açıklaması pes dedirtti!

Pretty Mike olarak tanınan Nijeryalı sosyal medya fenomeni Mike Eze-Nwalie Nwogu, davet edildiği bir düğüne altı hamile kadınla katıldı... Pretty Mike, altı çocuğun da babası olduğunu iddia ederek tepki topladı

Pes dedirten açıklama! '6 bebeğin de babası benim' - Haberler
Pes dedirten açıklama! '6 bebeğin de babası benim'
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HABERTURK.COM

Pretty Mike olarak tanınan Nijeryalı sosyal medya fenomeni ve gece kulübü sahibi Mike Eze-Nwalie Nwogu, cumartesi günü aktör Williams Uchemba ve Brunella Oscar'ın düğününe katıldı. Ancak gelin ve damat, düğünde Pretty Mike'ın gölgesinde kaldı.

Düğünde yalnız olmayan Pretty Mike'a, karnı burnunda altı kadın eşlik etti. İnternet fenomeni altı çocuğun da babası olduğunu iddia ederek tüm bakışları ve eleştirileri üzerine topladı.

Instagram'da yanındaki tüm hamile kadınlarla birlikte video paylaşan Mike, videoda hamile kadınların karınlarını tek tek öptü.

Mike, videoyu "Film hilesi değildir, biz hayatımızı en iyi şekilde yaşıyoruz" notuyla paylaştı.

Pretty Mike'ın paylaşımı yanındaki hamile kadınları aşağıladığı gerekçesiyle büyük tepki topladı.

Tartışma yaratan sosyal medya fenomeni, geçtiğimiz yıl gelinlik giyen beş kadınla poz vererek eski sevgilileri ve şu anki birliktelikleriyle birden evlenmenin hayali olduğunu söylemişti.

Mike, 2017'de ise kız arkadaşlarına tasma takarak bir düğüne katılmış ve tutuklanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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