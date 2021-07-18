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YİNE KADIN CİNAYETİ! Bingöl'de bir kadın düğününe bir hafta kala öldürüldü! - Haberler

Düğününe bir hafta kala öldürüldü! 0:00 / 0:00

İHA

Edinilen bilgiye göre, Bingöl’de görevli Uzman Çavuş H.Y., geçtiğimiz gün Yozgat’ta izne geldi. H.Y., düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı Aysel Yaşar ile sabah şehir merkezinde buluştu.

İHA'nın haberine göre, çiftin aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında H.Y., beylik tabancasını çıkararak nişanlısını vurdu.

Aysel Yaşar olay yerinde hayatını kaybederken, H.Y. de aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan H.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. H.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Aysel Yaşar’ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

BİR HAFTA SONRA EVLENECEKLERDİ

Aysel Yaşar'ın ise 7 ay önce sosyal medya hesabında, “Şiddette uğrayarak ölen kadınlar için dijital anıt” paylaşımında bulunarak, “Bir gün burada adımın yazılmasından korkuyorum” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Korktuğu başına gelen genç kadının H.Y. ile resmi nikahlarını yaptıkları, haftaya düğünleri olduğu öğrenildi. Çiftin 24 Temmuz’da düğün yapacakları öğrenildi.